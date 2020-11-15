Burdur'da yaşlı adamı darbeden 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Burdur'da yaşlı adamı darbeden 4 şüpheli yakalandı

15.11.2020 23:43
Burdur'da yaşlı adamı darbeden 4 şüpheli yakalandı, System.String[]

Burdur'da bir apartman dairesinde bir yaşlı adamı darbeden 5 şüpheliden 4'ü gözaltına alındı.

Burdur'da bir apartman dairesinde bir yaşlı adamı darbeden 5 şüpheliden 4'ü gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazlı açıklamaya göre, kent merkezinde bir yaşlı adamın uyuşturucu kullandığı iddia edilen gençler tarafından darbedildiği ihbarını alan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Operasyonda olayın failleri olduğu belirlenen R.D, A.D.K, S.D. ve U.G, tespit edilen adreslerde gözaltına alındı.

Yakalanan 4 şüpheli, haklarında "Silahla Kasten Yaralama" suçundan işlem yapılmasının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Olaya karıştığı ileri sürülen şüphelilerden D.G. ise aranıyor.

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Apartman, Burdur, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Burdur'da yaşlı adamı darbeden 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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