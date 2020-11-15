Burdur'da yaşlı adamı darbeden 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Burdur'da bir apartman dairesinde bir yaşlı adamı darbeden 5 şüpheliden 4'ü gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazlı açıklamaya göre, kent merkezinde bir yaşlı adamın uyuşturucu kullandığı iddia edilen gençler tarafından darbedildiği ihbarını alan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Operasyonda olayın failleri olduğu belirlenen R.D, A.D.K, S.D. ve U.G, tespit edilen adreslerde gözaltına alındı.

Yakalanan 4 şüpheli, haklarında "Silahla Kasten Yaralama" suçundan işlem yapılmasının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Olaya karıştığı ileri sürülen şüphelilerden D.G. ise aranıyor.