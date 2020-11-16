Burdur'da yaşlı adamı darp iddiasına 4 gözaltı - Son Dakika

BURDUR'da yaşlı bir adamı apartman dairesinde darp ettiği iddia edilen 4 kişi gözaltına alındı.

Burdur Valiliği, bir televizyon kanalında yaşlı bir adamın uyuşturucu kullandığı iddia edilen gençler tarafından darp edildiğine ilişkin görüntüler üzerine açıklama yaptı. Açıklamada, "Ulusal bir televizyon kanalında yayımlanan haber bülteninde Burdur'da yaşlı bir adamın uyuşturucu kullanan gençler tarafından darp edilerek eziyet gördüğü yönünde haber yapılmıştır. Burdur merkezde gerçekleştiği tespit edilen olayla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 12.11.2020 günü saat 12.37 sıralarında gelen ihbar üzerine yürütülen çalışmada; haberde yer alan şiddet görüntülerinin faili olan R.D., A.D.K., S.D., U.G. isimli 4 şüpheli şahıs yakalanmış, D.G. isimli 1 şüpheli şahsın aranmasına devam edilmektedir. Yakalanan şüpheli şahıslar hakkında 'silahla kasten yaralama' suçundan işlem yapılmaktadır" denildi.Polis merkezindeki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edilen şüphelilerin serbest bırakıldığı öğrenildi.