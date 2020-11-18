Burdur'da yaşlı adamın darbedilmesine ilişkin tekrar yakalanan 5 zanlıdan 1'i tutuklandı - Son Dakika

Burdur'da bir apartman dairesinde bir yaşlı adamın darbedilmesine ilişkin görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine tekrar gözaltına alınan 5 zanlıdan 1'i tutuklandı.

Burdur Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, bazı basın-yayın organlarında Burdur'daki bir vatandaşın darbedilmesi ve darp anına ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasıyla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Söz konusu soruşturma kapsamında şüphelilerin gözaltına alındığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Zorunlu ve ivedi usuli işlemlerin ardından şüpheliler R.D, A.D.K, H.G, U.G. ve S.D. sevk edildikleri Burdur Sulh Ceza Hakimliğince 'Hile ve cebir kullanmak suretiyle birden fazla kişi tarafından kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan R.D. tutuklandı. 4 şüpheli hakkında ise aynı suçtan adli kontrol kararı verilmiştir."

Burdur'da bir apartman dairesinde O.O'yu darbeden şüphelilerden 4'ü 15 Kasım'da gözaltına alınmış, zanlılar emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.