Burdur'da yaşlı adamın darbedilmesine ilişkin tekrar yakalanan 5 zanlıdan 1'i tutuklandı - Son Dakika

Burdur'da yaşlı adamın darbedilmesine ilişkin tekrar yakalanan 5 zanlıdan 1'i tutuklandı

18.11.2020 18:47
Burdur'da yaşlı adamın darbedilmesine ilişkin tekrar yakalanan 5 zanlıdan 1'i tutuklandı, System.String[]

Burdur'da bir apartman dairesinde bir yaşlı adamın darbedilmesine ilişkin görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine tekrar gözaltına alınan 5 zanlıdan 1'i tutuklandı.

Burdur'da bir apartman dairesinde bir yaşlı adamın darbedilmesine ilişkin görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine tekrar gözaltına alınan 5 zanlıdan 1'i tutuklandı.

Burdur Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, bazı basın-yayın organlarında Burdur'daki bir vatandaşın darbedilmesi ve darp anına ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasıyla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Söz konusu soruşturma kapsamında şüphelilerin gözaltına alındığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Zorunlu ve ivedi usuli işlemlerin ardından şüpheliler R.D, A.D.K, H.G, U.G. ve S.D. sevk edildikleri Burdur Sulh Ceza Hakimliğince 'Hile ve cebir kullanmak suretiyle birden fazla kişi tarafından kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan R.D. tutuklandı. 4 şüpheli hakkında ise aynı suçtan adli kontrol kararı verilmiştir."

Burdur'da bir apartman dairesinde O.O'yu darbeden şüphelilerden 4'ü 15 Kasım'da gözaltına alınmış, zanlılar emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Cumhuriyet, Apartman, Burdur, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Burdur'da yaşlı adamın darbedilmesine ilişkin tekrar yakalanan 5 zanlıdan 1'i tutuklandı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Yıldırım Akbulut hastaneye kaldırıldı Bursa'da Doktor Ali Murat Dilek, koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi İBB, koronavirüsün en yoğun bulaştığı 40 mahalleyi belirledi Yangında kül olan Vaniköy Camii imamının altınları evinde bulundu Spor spikeri, maç sonuçlarını okurken kırdı geçirdi! O anlar sosyal medyada gündem oldu Alaattin Çakıcı, Kılıçdaroğlu'na tehditlerini sürdürüyor: Sende yürek varsa beni öldürtsene 20 yıl sonra Mahsun Kırmızıgül ile barışan Alişan sessizliğini bozdu: Evime kadar gelip beni mahcup etti Nijerya'da "teşhis konulamayan hastalık" nedeniyle 50 kişi öldü
Beşiktaş'ın kapısından dönen Balotelli, İngiliz ekibi Barnsley'ye transfer oluyor Beşiktaş'ın kapısından dönen Balotelli, İngiliz ekibi Barnsley'ye transfer oluyor         
18:45
"9 Kere Leyla" filminden ilk fragman geldi! Elçin Sangu ve Haluk Bilginer'in yatak sahnesi dikkat çekti         
18:21
Manchester City, Barcelona'lı Messi'nin transferini ocak ayında bitirmeyi planlıyor Manchester City, Barcelona'lı Messi'nin transferini ocak ayında bitirmeyi planlıyor         
17:52
Balıkçıların ağına bu kez tarihi değeri yüksek heykel takıldı Balıkçıların ağına bu kez tarihi değeri yüksek heykel takıldı         
17:33
Şuşa'da Türk bayrağını gören Rus gazeteci şaşkınlığını gizleyemedi: Türkiye'nin buradaki varlığını saklamıyorlar Şuşa'da Türk bayrağını gören Rus gazeteci şaşkınlığını gizleyemedi: Türkiye'nin buradaki varlığını saklamıyorlar         
17:10
İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinde, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olanlar tek tek sıralandı! İşte o liste İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinde, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olanlar tek tek sıralandı! İşte o liste         
16:44
Polis, müşteri gibi davranıp fuhuş yapan kadını suçüstü yakaladı Polis, müşteri gibi davranıp fuhuş yapan kadını suçüstü yakaladı         
16:12
Cemal Enginyurt, Alaattin Çakıcı'yı eleştirdiği paylaşımını sildi: Mesaj amacına ulaştı Cemal Enginyurt, Alaattin Çakıcı'yı eleştirdiği paylaşımını sildi: Mesaj amacına ulaştı         
15:54
Bir eliyle çocuğunu tuttu, diğer eliyle Azeri modeli öldüresiye dövdü! O anlar kamerada Bir eliyle çocuğunu tuttu, diğer eliyle Azeri modeli öldüresiye dövdü! O anlar kamerada         
15:42
Son Dakika! Faiz kararı öncesi Erdoğan'dan dikkat çeken sözler: Yatırımcımızı yüksek faize ezdirmemeliyiz Son Dakika! Faiz kararı öncesi Erdoğan'dan dikkat çeken sözler: Yatırımcımızı yüksek faize ezdirmemeliyiz         
14:57
4 yaşındaki çocuğun üstünden ticari taksi geçti, ağabeyi baygınlık geçirdi! Feci kaza kamerada 4 yaşındaki çocuğun üstünden ticari taksi geçti, ağabeyi baygınlık geçirdi! Feci kaza kamerada         
14:54
Savcı Sayan'dan bomba iddia: HDP'ye karşı birleştiler, parti kuruyorlar Savcı Sayan'dan bomba iddia: HDP'ye karşı birleştiler, parti kuruyorlar         
14:18
Feyza Civelek, Sol Yanım dizisindeki rolü için 20 kilo verdi Feyza Civelek, Sol Yanım dizisindeki rolü için 20 kilo verdi         
13:41
Oyuncu Gül Gölge trafik kazası geçirdi Oyuncu Gül Gölge trafik kazası geçirdi         
12:23
Ali Babacan: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teklifini kabul etmedim Ali Babacan: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teklifini kabul etmedim         
12:18
Su içtiği için dehşeti yaşayan çocuğun hayatı alt üst oldu: Geceleri uyumuyor, yabancı birini görünce kaçıyor Su içtiği için dehşeti yaşayan çocuğun hayatı alt üst oldu: Geceleri uyumuyor, yabancı birini görünce kaçıyor         
10:31
İran Devrim Muhafızları'nın keskin nişancısı Aliyev'i hedefe koydu İran Devrim Muhafızları'nın keskin nişancısı Aliyev'i hedefe koydu         
10:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2020 18:52:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Burdur'da yaşlı adamın darbedilmesine ilişkin tekrar yakalanan 5 zanlıdan 1'i tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei