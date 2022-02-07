Üye Girişi
Burdur'da "Yaşlı Dostu Hastane Projesi" iyi uygulama örneği seçildi - Son Dakika

Burdur'da "Yaşlı Dostu Hastane Projesi" iyi uygulama örneği seçildi

07.02.2022 17:10
Burdur'da "Yaşlı Dostu Hastane Projesi" iyi uygulama örneği seçildi

Burdur Sağlık Müdürlüğünün il genelindeki tüm hastanelerde hayata geçirdiği "Yaşlı Dostu Hastane Projesi"nin Sağlık Bakanlığınca iyi uygulama örneği seçildiği bildirildi.

Burdur Sağlık Müdürlüğünün il genelindeki tüm hastanelerde hayata geçirdiği "Yaşlı Dostu Hastane Projesi"nin Sağlık Bakanlığınca iyi uygulama örneği seçildiği bildirildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğünce iyi uygulama örneklerinin yayımlandığı belirtildi.

Burdur'da hayata geçirilen "Yaşlı Dostu Hastane" uygulamasının da Sağlık Bakanlığının internet sitesinde iyi uygulama örneği olarak yayımlandığı kaydedildi.

YORUMLAR
500

Hastane, Burdur, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Burdur'da 'Yaşlı Dostu Hastane Projesi' iyi uygulama örneği seçildi - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
16:52 Feci ölüm! PTT müdürü, kendini evinin şofben borusuna astı
16:18 Sumudica'nın futbolculara cinsel tacizde bulunduğu öne sürüldü!
16:07 Şov yapmak isterken az kalsın yem oluyordu! Timsahın elinden arkadaşları zor kurtardı
16:04 Vatandaşlar şaştı kaldı! Kafelerdeki ısıtıcılar artık parayla açılıyor
15:57 Barmen robot Cecilia ile tanışın! Hem espri yapıyor hem de kokteyl
15:56 Erdoğan'ın rahatsızlığıyla ilgili helva paylaşımı yapmıştı! Derya Büyükuncu hakkında yakalama kararı çıktı
15:36 Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la telefon konuşmasını aktardı: Sağlığı yerinde, evde de boş durmuyor
15:34 Anketten çıkan gerçekler: Elektrik faturası zorluyor, market sepetleri küçüldü, 10 kişiden 9'u "gidişat kötü" diyor
15:27 Son Dakika: Sanayi tesislerinde uygulanan doğal gaz kesintisi yarın sona erecek
15:17 Gökhan Göz'den skandal bir olay daha! Evine baskın düzenleyen polislere zor anlar yaşattı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2022 17:16:49. #1.13#
SON DAKİKA: Burdur'da "Yaşlı Dostu Hastane Projesi" iyi uygulama örneği seçildi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement