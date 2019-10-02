Burdur'da Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz etkinliği

Burdur'da İçişleri Bakanlığı'nın trafikte yaya farkındalığı için başlattığı 'Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz' etkinliği yapıldı.

Gazi İlkokulu kavşağında yapılan etkinliğe Burdur Valisi Hasan Şıldak, Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Duygulu, Garnizon Komutan vekili Albay Sedat Göllü, Cumhuriyet Başsavcısı Dr. Özkan Gürdoğan, İl Jandarma Komutanı Albay Orhan Kılıç, Emniyet Müdür vekili Gökhan Körük, İl Genel Meclisi Başkanı Murat Akbıyık ile öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Etkinlikte Gazi İlkokulu öğrencileri tarafından yaya farkındalığı için mini bir gösteri düzenlendi. Vali Hasan Şıldak, etkinlikte yaptığı konuşmada, yeni neslin kendilerine göre trafik konusunda çok daha duyarlı olduğunu belirtti. Şıldak, Trafik hayatımızın en önemli parçası. Trafik kazaları her yıl binlerce can alıyor ve çok hareketli bir trafik akışı olan ilimizde de maalesef çok canlar kaybediyoruz. Yaralananlar, sakat kalanlar, hayatı kararan insanlar, aileler bizleri üzüyor. Trafik konusunda bilinçlenmeyi artırma anlamında bu yıl Yaya Güvenliği Yılı ilan edildi dedi.

Etkinlik kapsamında il genelinde 89 yaya geçidinde 227 personelle 5500 bilgilendirme broşürü dağıtıldığını vurgulayan Vali Hasan Şıldak, 2019 yılı içerisinde ise il genelinde 134 sürücüye yaya geçitlerindeki kural ihlalleri sebebiyle ceza uygulandığını kaydetti. Vali Hasan Şıldak, şöyle dedi

Yaya önceliği demek, yaya geçidinde yayaya saygı demektir. Ama aynı zamanda yayalarımızın da yaya geçidindeki kurallara uyması gerekiyor. Bu karşılıklı bir iletişim ve karşılıklı bir saygı uygulaması. Biz aynı zamanda yaya geçitlerindeki bu uygulamalar dışında hız ihlali, emniyet kemeri takılması, sürüş esnasında cep telefonu kullanılmamasına da önem veriyoruz. Çünkü en çok kaza sebeplerini bu tür hata ve kusurlar oluşturuyor. İlimizde çok yaygın bir motosiklet kullanımı var. Buna dikkati çekmek istiyorum. Avrupa ülkelerinde artık motosiklet, bisiklet türü araç kullanıp, kask takmayan bir tane sürücü göremiyorsunuz. Bu çok önemli. Kask uygulamasını hayatımızın bir gerçeği olarak uygulayalım. Yaya geçitlerine uyalım, uymayanları uyaralım. Medeni olmak, uygar olmak, gelişmiş olmak, ülke olarak gelişmiş olmak sadece milli gelir düzeyini yükseltmekle, refah seviyesini iyileştirmekle olmuyor. Bir trafik kültürü geliştirmek ve kurallarla yaşanan bir hayatı uygulamak hepimizin sorumluluğu. Çocuklarımıza örnek olalım.

Daha sonra Vali Hasan Şıldak ve öğrenciler sürücülere uyarıcı broşür dağıttı.