BURDUR'DA YAYA ÖNCELİĞİ FARKINDALIK ETKİNLİĞİ

Burdur'da İçişleri Bakanlığı'nın hayata geçirdiği 'Yayalara Öncelik Duruşu, Hayata Saygı Duruşu' etkinliği gerçekleştirildi.

Trafikte yaya önceliği konusunda farkındalığı artırmak, yaya ve okul geçitlerinde sürücülerin uyarılarak yayalara öncelik konusunda doğru sürücülük davranışı kazandırmak amacıyla düzenlenen Yayalara Öncelik Duruşu, Hayata Saygı Duruşu etkinliği dolayısıyla Atatürk Caddesi'nde Gazi ve Özboyacı İlkokulu'nun bulunduğu kavşakta yaya geçidi kırmızıya boyandı. Etkinliğe Vali Ali Arslantaş, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Güder, İl Milli Eğitim Müdürü Nesrin Kakırman ile öğretmen ve öğrenciler katıldı. Protokol üyeleri yaya geçidini kırmızıya boyadı.

Vali Ali Arslantaş, Trafikte yaya önceliğiyle ilgili çeşitli organizasyonlarla kamuoyunun dikkatini çekmeye çalışıyoruz. Geçen yıl bir önceki yıla göre yayaların karıştığı trafik kazalarında ciddi azalmalar oldu. Ölümlü kazalar nispeten daha fazla azaldı dedi. İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, Sayın Cumhurbaşkanımızın çok ehemmiyet verdiği, Sayın İçişleri Bakanımızın aynı ehemmiyetle bizi talimatlandırdığı, 'trafikte yaya kırmızı çizgimiz' farkındalığı oluşturmak amacıyla buradayız. Trafikte yaya kırmızı çizgimiz. Yayaların sağlıklı, sıhhatli bir şekilde trafikte yer alması için bütün sürücüleri kurallara uymaya davet ediyoruz diye konuştu.

İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Güder de tüm vatandaşları kurallara uymaya davet etti.