Burdur'da 'Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik' bilgilendirmesi - Son Dakika
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Burdur'da 'Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik' bilgilendirmesi

07.05.2022 13:43
Burdur'da 'Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik' bilgilendirmesi

Burdur'da 07-13 Mayıs Trafik Haftası dolayısıyla, 'Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik' mottosuyla, yaya güvenliğine yönelik yayalara bilgilendirme kampanyası yapıldı.

Burdur'da 07-13 Mayıs Trafik Haftası dolayısıyla, 'Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik' mottosuyla, yaya güvenliğine yönelik yayalara bilgilendirme kampanyası yapıldı. Uygulamada caddede yaya yürüyen vatandaşlara bilgiler verilip broşür dağıtıldı. Trafik ekipleri sürücülere, yaya geçitlerinde vatandaşlara yol vermeleri konusunda uyarıda bulundu. Çocuklara da kırmızı düdük hediye edildi.

"Her şey insan sağlığı ve insan güvenliği için"

Etkinlikte katılan Burdur Valisi Ali Arslantaş, "Bilgilendirme faaliyetimiz 5 aşamadan oluşuyor. Biz ilk olarak vatandaşlarımıza yaya yolunda ilerlemelerini tavsiye edeceğiz. İkincisi özellikle ışıklandırmanın yetersiz olduğu gece vakitlerinde görünür olmayı, araç ışığıyla seçilebilecek kıyafetleri giymelerini tavsiye edeceğiz. Trafik işaretlerini takip edip, trafik işaretlerine uymalarını, yaya geçidi kullanmalarını ve yoldayken hem şoförlerimizin hem yayalarımızın trafiğe odaklanmalarını söyleyeceğiz. Her şey insan sağlığı ve insan güvenliği için. Şehirler, araçlar, trafik, devletin düzeni tamamen var oluş amacı insanın güvenliğini sağlamak ve adaleti tesis etmek üzere. Bunun için bugün yapacağımız faaliyetin yayalarımızın, yaya önceliği konusunda araçlarımızın bilgilenmesi, bilinçlenmesi için hayırlı bir iş olduğunu düşünüyorum" dedi.

Burdur şehir merkezinde yapılan bilgilendirme kampanyasına Burdur Valisi Ali Arslantaş, İl Jandarma Komutanı Mustafa Güder, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Gökhan Körük, emniyet ve jandarma trafik ekipleri katıldı. - BURDUR

Burdur'da 'Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik' bilgilendirmesi
Burdur'da 'Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik' bilgilendirmesi
Burdur'da 'Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik' bilgilendirmesi
Burdur'da 'Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik' bilgilendirmesi
Burdur'da 'Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik' bilgilendirmesi

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Trafik Haftası, Tragger, Burdur, Mayıs, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Burdur'da 'Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik' bilgilendirmesi - Son Dakika


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