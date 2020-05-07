Burdur'da yedikleri mantardan zehirlenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Burdur'da yedikleri mantardan zehirlenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı

Burdur'da mantar yedikten sonra rahatsızlanan aynı aileden 4 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Burdur'da mantar yedikten sonra rahatsızlanan aynı aileden 4 kişi hastanede tedavi altına alındı. Merkeze bağlı Büğdüz köyünde topladıkları mantardan yapılan yemeği yiyen Faden (93), Keziban (66), Aysel (57) ve Mehmet Bozdemir (60) bir süre sonra karın ağrısı ve mide bulantısı yaşamaya başladı. Aile üyelerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, 4 kişi Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan Faden Bozdemir yoğun bakıma alınırken, Keziban, Aysel ve Mehmet Bozdemir'in tedavilerinin dahiliye servisinde sürdüğü öğrenildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Son Dakika

Bomba iddia: Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çifti bebek bekliyor

Kerem Bürsin, Demet Özdemir ile aşk iddialarına esprili bir dille yanıt verdi

Yer çekimine estetikle karşı koyan fenomen itiraf etti: Deforme oldular

Zıplayarak poz veren Jennifer Lopez, takipçilerini motive etti: Pozitif kalın, birlikte olacağız

Hadise, birlikte karantinada olduğu Kaan Yıldırım'a sevdiği için iki koli kestane aldı

Acun Ilıcalı, Dominik'te mahsur kaldığı 20 yaşındaki sevgilisiyle sarmaş dolaş poz verdi

Esra Erol, koronavirüs vakasından sonra şimdi de küfür olayıyla sarsıldı

Cem Yılmaz, Serenay Sarıkaya ile evlenecek iddialarına yanıt verdi

45 kilo veren ünlü şarkıcı, iğne ipliğe döndü! Görenler tanıyamıyor

Burcu Esmersoy'dan korona itirafı: İspanyol bir aileyle sarmaş dolaş şampiyonluk kutladım

Sevgilisi Sevcan Yaşar'a şiddet uyguladığı gerekçesiyle karakolluk olan Sermiyan Midyat, kendisini savundu

Sokağa çıkma yasağını delen 19 yaşındaki Aleyna Tilki, eşek otlattı

Eski Survivor yarışmacısı Semih Öztürk'ten "Adada oruç tutmak yasak mı?" sorusuna cevap: Yasak değil ama ayrıcalık tanınmaz

Sevgilisini Instagram'dan silen Eda Ece, ayrılık haberlerini yalanladı

Survivor Aycan Yanaç: Fenerbahçe'den başka yerde kendimi göremiyorum