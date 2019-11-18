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Burdur'da yem fabrikasında yangın korkuttu

6 saat önce

Burdur'da yem fabrikasında yangın korkuttu -Siloların içindeki ham maddenin aşırı ısınması sonucu çıkan yangında maddi hasar oluştuBURDUR - Burdur'da bir yem fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Burdur'da yem fabrikasında yangın korkuttu

-Siloların içindeki ham maddenin aşırı ısınması sonucu çıkan yangında maddi hasar oluştu

BURDUR - Burdur'da bir yem fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Burdur'da Bur-Yem fabrikasında gece hammadde kızışmasından dolayı fabrika içindeki silolarında yangın çıktı.

Burdur- Fethiye karayolu üzerindeki bir yem fabrikasında gece yarısı siloların içindeki hammaddenin aşırı ısınmasından dolayı yangın çıktı. Fabrika çalışanların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede fabrikaya gelen Burdur Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.Yaralı ve can kaybının olmadığı yangın maddi hasara neden oldu. Yangınla ilgili itfaiye ve polisin incelemesi devam ediyor.

Burdur'da yem fabrikasında yangın korkuttu

İtfaiye, Burdur, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 09:38 Kaynak: İHA
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