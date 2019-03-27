Burdur'da Yeni Hastanenin İnşaatına Nisanda Başlanacak

AK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, Burdur'a yapılacak yeni hastanenin inşaatına nisan ayında başlanacağını bildirdi.

AK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, Burdur'a yapılacak yeni hastanenin inşaatına nisan ayında başlanacağını bildirdi.



Atatürk Mahallesi'nde hastanenin yapılacağı alanda basın toplantısı düzenleyen Özçelik, mevcut cam binanın yanında bulunan hastane binasının 2007 deprem yönetmenliğine göre yıkım kararı alınmasının ardından, Sağlık Bakanlığınca Burdur'a yeni bir hastane yapılmasına yönelik çalışma başlatıldığını söyledi.



Özçelik, önce mevcut hastanenin bulunduğu alana yeni hastanenin yapılmasının planlandığını, ancak Sağlık Bakanlığının büyük bir hastane yapmayı planladığından mevcut yerin yeterli gelmediğini anlattı.



Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz'in 8 Eylül 2015'de Tefenni yolu üzerindeki petrol istasyonunun arka tarafında 47 dönümlük yere hastane yapılması için dönemin valisiyle protokol imzaladığını aktaran Özçelik, başkanın sözünde durmadığını ileri sürdü.



Bakanlık tarafından Atatürk Mahallesi'nde yeni hastane için belirlenen yerin sağlık alanı olarak ilan edilmesinin ardından hastanenin ihalesinin yapıldığını belirten Özçelik, şunları kaydetti:



"İhaleye çeşitli firmalar katıldı ve bu firmalar içinden Akay İnşaat ihaleyi kazandı. 475 yatak kapasiteli, kapalı alanı yaklaşık 80 bin metrekare 256 kapalı, 495 açık otoparklı, 120 tek yataklı oda, 10 tane suit, 80 adet 2 kişilik oda, tuvalet, banyo ve televizyonu içinde nitelikli odaları olan bir hastaneye kavuşmuş olacağız. Ameliyathane sayısı 14, poliklinik sayı 115 olacak. Diğer hastanemizdeki eksik olan üniteleri burada açmış olacağız. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Burdur mitinginde söylediği gibi, Sağlık Bakanlığı Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitemiz ile afiliasyon yöntemiyle burayı eğitim ve araştırma hastanesine çevirmiş olacağız. Burdur'umuza hayırlı olsun."



AK Parti Burdur Belediye Başkan Adayı Deniz Kurt da 31 Mart'tan sonra seçilmesi durumunda belediye olarak hastanenin yapımına her türlü desteği vereceklerini söyledi.



Toplantıya, AK Parti Burdur İl Başkanı Volkan Mengi ve Akay İnşaat A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ertan Olgun da katıldı.

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