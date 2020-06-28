Burdur'da YKS'ye geç kalan iki öğrenciyi polis ekipleri sınava yetiştirdi - Son Dakika

YKS'nin ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri (AYT) dolayısıyla hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında sınava geç kalan iki kız öğrenci, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak, yardım istedi.

Burdur 'da, Yükseköğretim Kurumları Sınavı 'nın (YKS) ikinci oturumuna geç kalan iki öğrenci, polis ekiplerince sınava gireceği okula götürüldü.

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