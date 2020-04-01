Burdur'da yoğun koronavirüs önlemi - Son Dakika

Burdur'da koronavirüsle mücadele kapsamında oluşturulan temas ekipleri çalışmalarını sürdürdü.

Sağlık İl Müdürlüğü tarafından oluşan 'temas ekibi' polisler eşliğinde ana caddelerdeki vatandaşların ve esnafların ateşini ölçerek zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmamaları konusunda uyarıda bulundu. Öte yandan İl Trafik Komisyonu'nun koronavirüsle mücadele kapsamında ana caddelerde duraklama ve park etme yasağı aldığı Burdur'da polis ekipleri, Gazi Caddesi, Atatürk Caddesi, Kışla Caddesi, İstasyon Caddesi girişlerinde otomobil sürücülerini durdurarak zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmamaları konusunda uyardı. Trafik ekipleri de otomobillerde eksik belge bulunması durumunda cezai işlem uyguladı. Polis ekip otoları ve merkezi ezan sisteminden sürekli olarak vatandaşların dışarıya çıkmamaları konusunda uyarı yapıldı.Bankalarda işi olan vatandaşların sosyal mesafeye uymaları konusunda polis bariyerleriyle önlem alındı. Banka şubelerine giren vatandaşlar ateşleri ölçüldükten sonra içeriye alındı.