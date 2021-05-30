Burdur'da yol kenarında duraklayan otomobile başka otomobil çarptı: 6 yaralı - Son Dakika

Kaza öncesi yabancı uyruklu üç kişinin otomobili yol kenarında durdurarak kendi aralarında tartıştığı öğrenildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazada sürücüler ile otomobillerdeki Serpil (32) ve Barış (34) Kanunlu ve yabancı uyruklu 2 kişi yaralandı.

Burdur 'da yol kenarında duraklayan otomobile başka bir otomobilin çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.

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