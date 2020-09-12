Burdur'da yolcu otobüsü park halindeki tıra çaptı: 1 ölü, 6 yaralı - Son Dakika

Otobüs sürücüsü Mustafa İ. ve 5 yolcu yaralandı.

Meteoroloji'den Kırıkkale için kuvvetli rüzgar ve toz fırtınası uyarısı

Kahreden haberler peş peşe geldi! İki sağlık çalışanı daha koronavirüse yenik düştü

Arazide kuşburnu toplayan anne ve kızı, yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetti

Ankara'nın ardından Eskişehir'i de kum fırtınası vurdu

Bir dönüm araziden 40 bin lira kazandırıyor! Ana vatanı Kuzey Amerika olan aronya meyvesini Trabzon'da yetiştirdi