Burdur'da yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvuran kişi gözetim altına alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Burdur'da yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvuran kişi gözetim altına alındı - Son Dakika

Burdur'da yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvuran kişi gözetim altına alındı

6 saat önce

Burdur'da yurt dışından gelen ve yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvuran bir kişinin, tedbir amaçlı gözetim altına alındığı bildirildi.

Burdur'da yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvuran kişi gözetim altına alındı, System.String[]

Burdur'da yurt dışından gelen ve yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvuran bir kişinin, tedbir amaçlı gözetim altına alındığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 18 yaşındaki erkek hasta, yüksek ateş şikayetiyle aile hekimliğine başvurdu.

Burdur Devlet Hastanesi Acil Servisine yönlendirilen hasta, tedbir amaçlı enfeksiyon servisi izole odada gözetim altına alındı.

Ateşi 36 buçuk dereceye düşen ve koronavirüs belirtileri göstermeyen hasta, numune sonuçları gelene kadar gözetim altında tutulacak.

Burdur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 04:20 Kaynak: AA
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