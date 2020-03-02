Burdur'da yüksek ateşli bir hasta gözetim altına alındı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Burdur'da yüksek ateşli bir hasta gözetim altına alındı - Son Dakika

Burdur'da yüksek ateşli bir hasta gözetim altına alındı

6 saat önce

Burdur Valiliği yüksek ateş şikayetiyle sağlık merkezine başvuran 18 yaşında bir vatandaşın tedbir amaçlı gözetim altına alındığını açıkladı.

Burdur'da yüksek ateşli bir hasta gözetim altına alındı, System.String[]

Burdur Valiliği yüksek ateş şikayetiyle sağlık merkezine başvuran 18 yaşında bir vatandaşın tedbir amaçlı gözetim altına alındığını açıkladı.


Burdur Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Yüksek ateş şikayetiyle başvurduğu Aile Hekimliğinde muayene olduktan sonra, bugün Burdur Devlet Hastanesi Acil Servisine gelen 18 yaşındaki erkek hasta, tedbir amaçlı olarak enfeksiyon servisi izole odada gözetim altına alınmıştır. Ateşi 36,5 dereceye düşen ve koronavirüs belirtileri göstermeyen hasta, numune sonuçları gelene kadar tedbiren gözetim altında tutulacaktır" denildi. - BURDUR

Burdur Devlet Hastanesi, Burdur, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 03:41 Kaynak: İHA
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