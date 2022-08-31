Resepsiyona gelenleri eşi Hatice Arslantaş ile karşılayan Vali Arslantaş, 30 Ağustos'un bir olma ruhuyla yazılan muhteşem bir destan olduğunu söyledi. Arslantaş, "30 Ağustos, 6 yüzyılın yorgunluğuyla artık doğal ömrünü tamamlayan Osmanlı Devleti 'nden Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Zümrüdü Anka misali küllerinden yeniden doğmasının tarihidir" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › BURDUR'DA 30 AĞUSTOS RESEPSİYONU - Son Dakika

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