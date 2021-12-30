Burdur'da zehir tacirlerine operasyon: 15 gözaltı - Son Dakika

Burdur'da polis ekipleri kent genelinde zehir tacirlerine yönelik operasyonlar düzenledi. 15 şüpheli gözaltına alınırken uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Burdur İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri 17 Aralık 2021 ile 24 Aralık 2021 tarihleri arasında zehir tacirlerine yönelik operasyonlar düzenledi. Operasyonlar kapsamında 15 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, araç ve üst aramalarında 27,46 gram esrar, 1,86 gram eroin, 27,57 gram metamfetamin, 5 adet kullanımı kontrole tabi hap, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız silah ve bu silaha ait 5 adet fişek, uyuşturucu kullanımına yarayan aparatlar ele geçirildi. Şüphelilerden 9'u emniyetteki işlemlerinin ardından, 6 şüpheli ise savcılıktan ve çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

(Ali Kapan/ İHA)