Burdur'da zirai don - Son Dakika

Burdur'un Karamanlı ilçesinde dün etkili olan kar yağışı sonrası tarım alanlarında zirai don yaşandı.

Karamanlı Ziraat Odası Başkanı Hasan Güz, AA muhabirine, bölgede görülen don olayının çiftçileri bir yandan üzerken diğer yandan sevindirdiğini söyledi.

Zirai don olayının bölgede çiçek açan meyve ağaçlarına zarar verdiğini vurgulayan Güz, "Badem, kiraz, şeftali ve erik ağaçlarına yani çiçek açan ağaçların yüzde doksanına don vurdu." dedi.

Güz, meyve ağaçlarına don vurduğu için bazı çiftçilerin zararda olduğuna işaret ederek şöyle konuştu:

"Birçok çiftçimiz, araziye ekim de yapıyor. Don, arazideki haşerelere ve bu yıl normalden fazla olan farelere karşı birebir. Zirai don tarladaki fare ve haşerelerin doğal ölümüne neden olduğu için ürünlere zarar vermelerini engelleyecek. Yani don, çiftçiyi bir taraftan sevindirdi, bir taraftan da üzdü. Çiftçilerimizden bazıları buğday, arpa ve yulaf ekimini de yaptı. Bazı çiftçilerimiz de şeker pancarı ve yonca ekti. Ekinler topraktan çıkmadığı sürece soğuk ve don hiçbir şekilde etkilemez." diye konuştu.