Son Dakika Haberleri: Burdur'daki 10 Akaryakıt İstasyonuna Soruşturma

Burdur'daki 10 Akaryakıt İstasyonuna Soruşturma

1 saat önce

Rekabet Kurulu, Burdur'da faaliyet gösteren 10 akaryakıt istasyonu hakkında soruşturma açılmasını kararlaştırdı.

Burdur'daki 10 Akaryakıt İstasyonuna Soruşturma, System.String[]
Rekabet Kurulu, Burdur'da faaliyet gösteren 10 akaryakıt istasyonu hakkında soruşturma açılmasını kararlaştırdı.

Rekabet Kurumunun sitesinde yer alan duyuruya göre, söz konusu istasyonların, otogaz LPG ve akaryakıt ürünlerinin fiyatlarını aralarında anlaşarak yükselttikleri iddiasıyla yürütülen ön araştırma Kurul tarafından karara bağlandı.

Bulguları ciddi ve yeterli bulan kurul; Akay Petrol, Binay Akaryakıt, Burdur Akaryakıt, Burdur İhtiyaç Maddeleri, Emre Emrah Cantürk Akaryakıt, Kurt Otomotiv Parça Pazarlama, Mediha Ongun-Hamdi Ongun ve Fahri Ongun Kabacalı Petrol, Mudul Petrol, Özel Burdur Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği ve Akaryakıt Dayanıklı Tüketim Malları ile Yağmuralan Petrol hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 11:09 Kaynak: AA

akaryakıt istasyonu, Rekabet Kurulu, Burdur, Ekonomi
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