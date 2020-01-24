Burdur'daki bıçaklı kavgada yaralanan kişi öldü - Son Dakika
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Burdur'daki bıçaklı kavgada yaralanan kişi öldü

6 saat önce

Burdur'da 2 gün önce çıkan bıçaklı kavgada yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Burdur'daki bıçaklı kavgada yaralanan kişi öldü, System.String[]

Burdur'da 2 gün önce çıkan bıçaklı kavgada yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Aralarında husumet olduğu iddia edilen İsmail A. ve oğlu Cevahir A. ile tartıştıktan sonra çıkan kavgada bıçakla yaralanan Emre Taşçı (25) kaldırıldığı Burdur Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bu arada gözaltına alınan ve Taşçı'yı bıçakladığı iddia edilen İsmail A. tutuklandı, oğlu Cevahir A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Burdur'da Oluklaraltı mevkisinde 2 gün önce bir eğlence mekanının önünde İsmail A. ve oğlu Cevahir A. ile Emre Taşçı arasında kavga çıkmıştı. Kavgada bacağından bıçakla yaralanan Taşçı, Burdur Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştı.

Emre Taşçı, Burdur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 04:58 Kaynak: AA
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