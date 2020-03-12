Burdur'daki fuhuş operasyonda bir kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Burdur'da düzenlenen fuhuş operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kentte faaliyet gösteren bir masaj salonu takibe alındı.

Masaj salonunda çalışan kadınlara para karşılığı fuhuş yaptırıldığının tespit edilmesi üzerine harekete geçen ekipler, iş yerine operasyon düzenlendi.

Yapılan aramada telsiz ele geçirildi. İş yeri sahibi G.D. (38) "fuhuşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek ile Telsiz Kanunu'na muhalefet" suçlarından gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece 75 bin lira kefaletle serbest bırakıldı.