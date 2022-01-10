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Son dakika haberleri | Hayvan hastanesinde deveye katarakt ameliyatı yapıldı - Son Dakika

Son dakika haberleri | Hayvan hastanesinde deveye katarakt ameliyatı yapıldı

10.01.2022 19:05

Son dakika gündem haberi... Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesinde çift hörgüçlü Asya devesine katarakt ameliyatı yapıldı.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesinde çift hörgüçlü Asya devesine katarakt ameliyatı yapıldı.

Denizli'nin Sarayköy ilçesinden 14 yaşındaki "Çağrı" isimli deve, görme bozukluğu şikayetiyle üniversitenin hayvan hastanesinde getirildi.

Veteriner Hekim Dr. Öğr. Üyesi Harun Çınar tarafından muayene edilen ve iki gözünde katarakt olduğu belirlenen deve ameliyat edildi.

Çınar, gazetecilere yaptığı açıklamada, ameliyatın başarılı geçtiğini belirterek devenin yaklaşık iki yıldır her iki gözünde görme sonuyla yaşadığını aktardı.

Hayvanın sağ gözündeki kataraktın alındığını dile getiren Çınar, "Devenin şifaya ulaşmasına yardımcı olacağız. Şu an tek gözünü ameliyat ettik. Diğer gözünü de 45 gün sonra ameliyat edeceğiz." dedi.

Devenin sahibi Mehmet Akca da hayvanın kendisi için önemli ve kıymetli olduğunu belirterek, "Çift hörgüçlü devemiz Çağrı, bizim güreş develerimizin babası oluyor. Yaklaşık 8 senedir bizimle yaşıyor, 25-30 civarında yavrusunu aldık. Dişi güreş develerinin üretimini yapıyoruz. Çağrı'nın tedavisini yaptırmak bizi mutlu etti. Devemizin bir an önce iyileşmesini temenni ediyoruz." diye konuştu.

Son dakika haberleri | Hayvan hastanesinde deveye katarakt ameliyatı yapıldı
Son dakika haberleri | Hayvan hastanesinde deveye katarakt ameliyatı yapıldı
Son dakika haberleri | Hayvan hastanesinde deveye katarakt ameliyatı yapıldı
Son dakika haberleri | Hayvan hastanesinde deveye katarakt ameliyatı yapıldı
Son dakika haberleri | Hayvan hastanesinde deveye katarakt ameliyatı yapıldı
Son dakika haberleri | Hayvan hastanesinde deveye katarakt ameliyatı yapıldı
Son dakika haberleri | Hayvan hastanesinde deveye katarakt ameliyatı yapıldı
Son dakika haberleri | Hayvan hastanesinde deveye katarakt ameliyatı yapıldı
Son dakika haberleri | Hayvan hastanesinde deveye katarakt ameliyatı yapıldı
Son dakika haberleri | Hayvan hastanesinde deveye katarakt ameliyatı yapıldı
Son dakika haberleri | Hayvan hastanesinde deveye katarakt ameliyatı yapıldı
Son dakika haberleri | Hayvan hastanesinde deveye katarakt ameliyatı yapıldı
Son dakika haberleri | Hayvan hastanesinde deveye katarakt ameliyatı yapıldı
Son dakika haberleri | Hayvan hastanesinde deveye katarakt ameliyatı yapıldı

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Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Veteriner, Burdur, Çınar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Hayvan hastanesinde deveye katarakt ameliyatı yapıldı - Son Dakika


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