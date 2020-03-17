Burdur'daki işletmelere tebligat iletildi - Son Dakika
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Burdur'daki işletmelere tebligat iletildi

6 saat önce

Burdur'daki işletmelere tebligat iletildiBURDUR'da İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı koronavirüs tedbirleri kapsamında faaliyeti geçici süreyle durdurulan kafe, gazino ve kahvehane gibi iş yerlerine zabıta ve polis ekipleri tarafından tebligat yapıldı.

Burdur'daki işletmelere tebligat iletildi

BURDUR'da İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı koronavirüs tedbirleri kapsamında faaliyeti geçici süreyle durdurulan kafe, gazino ve kahvehane gibi iş yerlerine zabıta ve polis ekipleri tarafından tebligat yapıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından son yayınlanan genelgeye göre; tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan/düğün salonu, çalgılı/müzikli lokanta/kafe, gazino, birahane, taverna, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile salonu, nargile kafe, internet salonu, internet kafe, her türlü oyun salonları, her türlü kapalı çocuk oyun alanları (AVM ve lokanta içindekiler dahil), çay bahçesi, dernek lokalleri, lunapark, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu, SPA ve spor merkezlerinin faaliyetleri geçici bir süreliğine durduruldu.

Burdur Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleriyle Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri genelge gereği Burdur'da faaliyet gösteren işletmelere İçişleri Bakanlığı'nın genelgesini tebliğ etti. İşletme yetkileri ise uygulamayı yerinde bulduklarını belirtti.

Burdur'daki işletmelere tebligat iletildi

İçişleri Bakanlığı, Zabıta, Burdur, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 11:39 Kaynak: DHA
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