Burdur'daki Karacaören Barajı doğal güzellikleriyle ziyaretçilerini cezbediyor - Son Dakika

Burdur'daki Karacaören Barajı doğal güzellikleriyle ziyaretçilerini cezbediyor

Burdur'un Bucak ilçesindeki Karacaören Barajı, yeşille mavinin buluştuğu eşsiz doğası ve huzur veren göl manzarası ile doğaseverlerin ilgisini çekiyor.

Burdur'un Bucak ilçesindeki Karacaören Barajı, yeşille mavinin buluştuğu eşsiz doğası ve huzur veren göl manzarası ile doğaseverlerin ilgisini çekiyor.

Son Dakika: Haziran ayı nakdi ücret desteği ödemeleri 8-10 Temmuz'da yapılacak
ABD'de rekor artış: 24 saatte 52 binden fazla  koronavirüs vakası tespit edildi
Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bilim Kurulu Üyesi tek şarta bağladı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında normalleşme sürecine girilmesiyle, izole tatil arayışında olan yerli turistler, kalabalıktan uzak tatil arayışına girdi.

Bu yönüyle dikkati çeken Karacaören Barajı ve havzası da doğaseverlerin adresi oldu. Kuş sesleri eşliğinde izlenen göl manzarası ve sessizliğiyle ilgi gören baraj gölü ve çevresi, bölgede başlayan yatırımlarla turizm destinasyonu haline geldi.

Günübirlik misafirlere de açık olan bölgede bazı ziyaretçiler ise havzada kurulu göl manzaralı çadır ve bungalovlarda kalıyor. Tatilciler, doğa ile baş başa zaman geçirmenin keyfini çıkarıyor.

Bucak Belediye Başkanı Emrullah Ünal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Karacaören Barajı'nın son yıllarda turizm destinasyonu haline geldiğini söyledi.

Burdur, Antalya, Isparta üçgeninde yer alan Karacaören'in eşsiz bir doğal güzellik sunduğunu belirten Ünal, "Burası, yeşille mavinin buluştuğu, sessizliğiyle de insanlara huzur veren bir mekan. Bölge, turizm yatırımlarıyla son yıllarda önemli bir destinasyon haline geldi." dedi.

Kano turu da var

Ünal, barajı gören yamaçlara bungalov evler yapan girişimciler sayesinde bölgede turistik faaliyetlerin başladığına işaret ederek, şöyle konuştu:

"Karacaören'in güzelliklerini yaşamak isteyenleri bölgemize davet ediyoruz. Kalabalıktan uzak sosyal mesafenin sağlandığı bungalov evlerde insanlar tatillerini yapabilir, kanyonda kano turuna katılabilir, barajda yetişen alabalıkların tadına bakabilirler. Cennetten köşe gibi bir yer burası."

"Rezervasyonların yüzde 80'i sağlık personeli"

Bölgede hizmet veren bir tesisin sorumlusu Sedat Yaman Yılmaz da Karacaören 1 Barajı'nın kıyısındaki yamaçlara kurulu konaklama tesislerine gösterilen ilgiden memnun olduklarını dile getirdi.

Yılmaz, müşterilerini doğal ortamda evlerindeymiş gibi rahat ettirmek istediklerini belirtti.

Doğada, ağaçların arasında tatil geçirmek isteyenleri ağırladıklarını kaydeden Yılmaz, "Burada konaklayacağınız evlere doğru çıkarken güller, lavantalar ve daha önce görmediğiniz çiçeklerin arasından geçiyorsunuz." dedi.

Müşterilerin konakladığı sürede hobi tarlasında sebze ve meyve toplayabildiğine dikkati çeken Yılmaz, "Normalleşme sürecinde misafirlerimiz daha çok ilgi göstermeye başladı. İnsanlar burada sabahları çalar saatle değil, horoz sesiyle uyanıyor." ifadelerini kullandı.

Tesisin sağlık sektörü çalışanları tarafından tercih edildiğini vurgulayan Yılmaz, "Rezervasyonlarımızın yüzde 80'i sağlık personeli. Doğa, burada her mevsim ayrı güzel. Kışın da baraja karşı hamam ve sauna hizmeti veriyoruz." şeklinde konuştu.

"İzole tatil için buradayız"

Afyonkarahisar'dan gelen Doktor Eda Bulut da izole tatil için bu tarz bir yeri seçtiğini söyledi.

Tatil tercihinde sağlık koşullarının belirleyici olduğunu ifade eden Bulut, "Her yer dezenfekte ediliyor, günlük ateş ölçümü yapılıyor. Burada sosyal mesafe kendiliğinden sağlanıyor çünkü her şey bireysel kullanım için ayarlanmış durumda." dedi.

Denizli'den gelen Endokrinoloji Uzmanı Dr. Nevzat Bilal de salgın nedeniyle insanlardan uzak, sakin bir alanda tatil yaptıklarını söyledi.

Bilal, tesisin ve bulunduğu bölgenin izole bir tatil için uygun olduğunu belirtti.

Öğretim Görevlisi Uğur Temiz de bölgeyi sosyal medyadan görüp geldiğini belirterek, "Pandemi sürecinde içinde kendimizi doğayla içi içe olan bir yere atmak istedik. Burası da bizim için güzel bir yer, çok keyif aldık." değerlendirmesi yaptı.

Kocaeli'den gelen Fulya Sönmez de sosyal mesafeye uygun bir tatil geçirdiklerini söyledi.

Karacaören, Burdur, Huzur, Bucak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 11:07 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Burdur'daki Karacaören Barajı doğal güzellikleriyle ziyaretçilerini cezbediyor - Son Dakika

Son Dakika

10:56 ABD'de rekor artış: 24 saatte 52 binden fazla  koronavirüs vakası tespit edildi 10:53 Fransız basını, G.Saray'ın Youcef Belaili'ye teklif yaptığını yazdı 10:39 Alişan ve Seda Sayan'dan sosyal medya mecralarını düzene sokmak isteyen Erdoğan'a destek 10:33 Borcunu ödemeyen arkadaşını sopa ve satırla öldüresiye dövdü! O anlar anbean kamerada 10:33 Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bilim Kurulu Üyesi tek şarta bağladı 10:30 Transfere hız veren Beşiktaş, Fenerbahçe'nin gözden çıkardığı Alper Potuk'a talip oldu 10:24 Elektrik teline çarpan karga 10 dönümlük buğday tarlasını yaktı 10:08 Adana'da 18 yaşından küçük kızları fuhşa zorlayan çete çökertildi 10:00 Sevgilisi Deniz Bulutsuz'u dövdüğü ileri sürülen Ozan Güven, sessizliğini bozdu: Asıl mağdur benim 09:57 Bakan Koca salgında örnek olan 5 ilimizi açıklamıştı! İşte kentlerin koronavirüs yoğunluk haritası 09:47 Son dakika: Ayasofya Müzesi'nin ibadete açılıp açılmayacağına dair karar 15 gün içinde açıklanacak 09:25 Dilan Çıtak, kendisine ev vaadinde bulunup vazgeçen babası İbrahim Tatlıses'e sert çıktı: Çocuk evrakla değil hislerle yapılır 08:44 Mehmet Metiner'den canlı yayında Erdoğan gafı! Ahmet Hakan "Söyleyemezsiniz" diye uyardı 08:00 Kim Jong-Un'un eşinin uygunsuz fotoğrafları, iki ülkeyi savaşın eşiğine getirdi 07:49 Survivor 2020'nin 124. bölüm fragmanı yayınlandı! Parkurda sakatlanan Yasin, hastaneye kaldırılıyor
Erdoğan'ın çıkışı sonrası gündeme oturan internet düzenlemesi geliyor! İşte uygulanacak değişiklikler
07:25
Kadın yolcu, maskesini çıkarınca ortalık karıştı! Metroyu durdurmak zorunda kaldılar
05:40
Koronadan koruyan maske, cezadan koruyamadı
03:15
İkinci el araç fiyatları ne zaman dengelenecek? OYDER Başkanı eylül ayını işaret etti
23:07
Cristiano Ronaldo ile aşk yaşadığını söyleyen Elisa Panicis, çırılçıplak poz verdi
22:37
Dubai ekibi Al Wahda, Galatasaraylı Radamel Falcao ile görüşüyor
20:13
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, vakaların artışa geçtiği 5 ili paylaştı
19:56
Albayrak çiftine çirkin saldırı soruşturmasında Mersin'de gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
19:53
Dua Lipa, örgülü bikinisiyle ayna karşısında selfie yaptı
19:38
Termometrelerin 43 dereceyi gördüğü Gaziantep'te sıcaktan bunalan vatandaş, kente deniz yapılmasını istedi
18:33
RTÜK, Tele 1 ve Halk TV'ye 5 gün yayın durdurma cezası verdi
17:08
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2020 11:21:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Burdur'daki Karacaören Barajı doğal güzellikleriyle ziyaretçilerini cezbediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]