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BURDUR'DAKİ KAZADA YARALANAN ABD'Lİ CAESARE: EŞİMİ VE KIZIMI KAYBETMEK ÇOK ACI OLDU - Son Dakika

BURDUR'DAKİ KAZADA YARALANAN ABD'Lİ CAESARE: EŞİMİ VE KIZIMI KAYBETMEK ÇOK ACI OLDU

10.11.2021 15:36

BURDUR'un Çavdır ilçesi Bölmepınar köyü yakınlarında geçirdiği trafik kazasında eşi ve kızını kaybeden, kendisi de ağır yaralanan ABD vatandaşı Steven Michael Caesare (50), "Eşimi ve kızımı kaybetmek çok acı oldu" dedi.

BURDUR'un Çavdır ilçesi Bölmepınar köyü yakınlarında geçirdiği trafik kazasında eşi ve kızını kaybeden, kendisi de ağır yaralanan ABD vatandaşı Steven Michael Caesare (50), "Eşimi ve kızımı kaybetmek çok acı oldu" dedi. Caesare, tedavi gördüğü hastaneden yarın taburcu olmasının ardından ülkesine dönecek.

Denizli- Antalya kara yolu Bölmepınar köyü yakınlarında 28 Ekim'de saat 01.00 sıralarında, yol yapım çalışması nedeniyle tek şeritli yolda Mehmet Ali Çağdaş (20) yönetimindeki 20 AKA 76 plakalı kamyonet ile ABD vatandaşı Steven Michael Caesar yönetimindeki 34 EGF 952 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan Steven Michael Caesar'ın eşi Vanessa Lydia (47) ve kızı Alexandria Victoria Caesare (26) olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazada yaralanan sürücüler Mehmet Ali Çağdaş ve Steven Michael Caesare, ambulansla Gölhisar Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ağır yaralanan Steven Michael Caesare, ilk müdahalenin ardından Burdur Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Vanessa Lydia Caesare ve Alexandria Victoria Caesare'nin cenazeleri Antalya Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından 5 Kasım'da özel bir cenaze şirketi tarafından alınarak, ABD'ye gönderildi.

'İNCİL'DE GEÇEN TARİHİ YERLERİ GÖRMEK İSTEDİK'

Burdur Devlet Hastanesi'nde 13 gün tedavi gören Steven Micahel Caesare, DHA'ya açıklamada bulundu. Eşiyle Antalya'da yaşayan kızlarını ziyarete geldiklerini anlatan ve Yehova Şahidi olduğunu söyleyen Caesare, " İncil'de geçen tarihi yerleri görmek istedik. Kaza gününü hatırlıyorum ama ayrıntılarını hatırlamıyorum. Kızım Antalya'ya taşınmıştı ve orada yaşamaktan mutluydu. Türkiye'nin güzel bir ülke olduğunu gördük ve burada zaman geçirmekten mutlu olduk. Tatilimizi de burada geçirmek istedik" dedi.

Kazada eşi ve kızını kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığını söyleyen Caesare, "Eşimi ve kızımı kaybetmek çok acı oldu. İnancıma göre kızım ve eşimi öldükten sonra tekrar görecek olmak bana umut veriyor. Ölüp onları göreceğime inanıyorum. Kızım İncil'de yer alan mesajları diğer insanlar ve diğer dillere yaymakla görevliydi" diye konuştu.

Caesare, "Geçirdiğim kazayla ilgili hastane personelinin ihtiyaçlarımla çok iyi ilgilendiğini düşünüyorum. İyi olduğumdan emin olmak için çeşitli tetkikler yaptılar. Çok memnunum. Her şey için çok müteşekkirim. Virginia'da yaşıyorum ve oraya hızlıca döneceğim. Beklentim, işime geri dönmek" ifadelerini kullandı.

Yarın taburcu olması beklenen Caesare, ardından ülkesine dönecek.

BURDUR'DAKİ KAZADA YARALANAN ABD'Lİ CAESARE: EŞİMİ VE KIZIMI KAYBETMEK ÇOK ACI OLDU
BURDUR'DAKİ KAZADA YARALANAN ABD'Lİ CAESARE: EŞİMİ VE KIZIMI KAYBETMEK ÇOK ACI OLDU
BURDUR'DAKİ KAZADA YARALANAN ABD'Lİ CAESARE: EŞİMİ VE KIZIMI KAYBETMEK ÇOK ACI OLDU
BURDUR'DAKİ KAZADA YARALANAN ABD'Lİ CAESARE: EŞİMİ VE KIZIMI KAYBETMEK ÇOK ACI OLDU

Tam Gemi Şok Denemeleri, Devlet Hastanesi, Togo Cumhuriyeti, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BURDUR'DAKİ KAZADA YARALANAN ABD'Lİ CAESARE: EŞİMİ VE KIZIMI KAYBETMEK ÇOK ACI OLDU - Son Dakika


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SON DAKİKA: BURDUR'DAKİ KAZADA YARALANAN ABD'Lİ CAESARE: EŞİMİ VE KIZIMI KAYBETMEK ÇOK ACI OLDU - Son Dakika
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