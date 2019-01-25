Burdur'daki Mermer Sektörü 158 Milyon Dolarlık İhracat Yaptı

BURDUR Doğaltaş ve Madenciler Derneği (BURDOĞTAŞ) Başkanı Nasuh Ekinci, Burdur'un 2018 yılında gerçekleşen ihracatının yüzde 82'lik kısmını mermer ve maden ürünlerinin oluşturduğunu belirterek, İhracat rakamımız 2018 yılında yüzde 2.7'lik artışla 158 milyon 884 bin 130 dolar olarak gerçekleşti dedi.

BURDUR Doğaltaş ve Madenciler Derneği (BURDOĞTAŞ) Başkanı Nasuh Ekinci, Burdur'un 2018 yılında gerçekleşen ihracatının yüzde 82'lik kısmını mermer ve maden ürünlerinin oluşturduğunu belirterek, İhracat rakamımız 2018 yılında yüzde 2.7'lik artışla 158 milyon 884 bin 130 dolar olarak gerçekleşti dedi.



BURDOĞTAŞ Başkanı Nasuh Ekinci, 2018 yılının Burdur'daki mermer ve maden sektörü için başarılarla dolu geçtiğini söyledi. Sektörün yapmış olduğu ihracatta önceki yıllara göre artış olduğunu aktaran Nasuh Ekinci, Sektörümüz Burdur'da yatırım yapmaya devam ediyor. 269 olan mermer ocağı sayısı geçen yıl 275'e çıktı. İhraç ettiğimiz taş çeşitliliğinde de artış var dedi.



'BURDUR'UN İHRACATININ YÜZDE 82'SİNİ MERMER ÜRÜNLERİ'



Mermer ve maden sektörünün 2017 yılı ihracat rakamının 154 milyon 649 bin 760 dolar olduğunu hatırlatan Nasuh Ekinci, İhracat rakamımız 2018 yılı sonunda yüzde 2.7'lik artışla 158 milyon 884 bin 130 dolar olarak gerçekleşti. Sektörümüz önceki yıllara göre kendi rekorunu kırdı. Burdur'un 2017 yılında 187 milyon 678 bin 270 dolar olan toplam ihracatı, 2018 yılında yüzde 3 artışla 193 milyon 585 bin 700 dolara yükseldi. Burdur'un ihracatının yüzde 82'sini mermer ürünleri ve işlenmiş mermer ihracatı alıyor. Diğer sektörlerin ihracat rakamı toplam ihracatın içinde yüzde 18'lik bir kısım. Biz diğer sektörlerin de mermer sektörü gibi çok başarılı olmasını, ihracat rakamlarının artırmasını ve istihdama katkılar sağlamasını, kaynak kullanımını en iyi şekilde yapmalarını arzu ediyoruz diye konuştu.



'OSB İÇİN YATIRIMCILARDAN TALEP TOPLAYACAĞIZ'



Sektör olarak 2019 yılı ihracat hedeflerini 175- 180 milyon dolar olarak belirlediklerini de kaydeden Ekinci, şöyle dedi



İnşallah bu rakamı aşarız. Bizim sektörümüzün Mermer İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'ne (MERİH) ihtiyacı var. MERİH'in kurulmasıyla ilgili Sayın Valimiz ve Sayın Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız ile birlikte ortak çalışmalar yapıyoruz. Bu yıl çok daha hızlı neticeye gidecek çalışmalar yapacağımız kanaatindeyiz. 2019 yılı içerisinde OSB için yatırımcılardan talep toplayacağız. Dünyada rekabet edebilmek için kümelenmeye ihtiyaç var. Mermer sektörü kümelenmeyi en öncelikli hedefleri arasına aldı. İnşallah kümelenmeyi de başararak, sürdürülebilir rekabet içerisinde Burdur'un ve Burdur beji mermerin çok ciddi bir yeri olacağı kanaatindeyiz.



'DÜNYA MERMER OCAKLARININ YÜZDE 38'İ TÜRKİYE'DE'



Kış sezonunda sektördeki istihdamda bir miktar düşüş olduğunu ancak mart ayından itibaren yeniden istihdamda artışın başlayacağını ve sektörde 11 bine yakın işçinin istihdam edileceğini vurgulayan BURDOĞTAŞ Başkanı Nasuh Ekinci, Sektörümüzün yeni pazar araştırmaları konusunda çok ciddi çalışmaları var. İhracatçılar Birlikleri ile Urge projeleri var. İhracat için yeni yeni ülkelere gidip yeni ülkeler araştırırken ürün çeşitliliğiyle de ihracatımızı artırmak istiyoruz. Dünya mermer ocaklarının yüzde 38'i Türkiye topraklarında. Dünyada 22 milyar dolarlık bir doğaltaş pazarı var ama biz bu hacim içerisinde sadece yüzde 10'luk yani 2 milyar dolarlık kısmını kullanabiliyoruz. Yüzde 40'a yakın rezervimiz varsa bu pazardan da yüzde 40 pay almalıyız. İnşallah bunu başaracağız dedi.

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