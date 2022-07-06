Tarım lisesine ait buğday tarlası ve meyve bahçelerindeki incelemeler yapılması

Kümes hayvanları yetiştirme alanında incelemeler yapılması

İl Milli Eğitim Müdürü Nesrin Kakırman'ın açıklaması

Burdur Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Erol Koç'un açıklaması Burdur'daki tarım lisesinde "Mesleki ve Teknik Eğitim İşbirliği" protokolü tanıtıldı

BURDUR (AA) – Tarım ve Orman Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan "Mesleki ve Teknik Eğitim İşbirliği" protokolü, Tefenni Tarım Meslek Lisesinde düzenlenen toplantıda tanıtıldı.

Proje ile tarım, hayvan sağlığı ve yetiştiriciliği ve laboratuvar hizmetleri alanlarında faaliyet gösteren tüm okullarda öğrenci ve öğretmenlerin yeterliliklerini artırarak tarım ve gıda sektöründe ihtiyaç duyulan nitelikli insan gücünün yetiştirmesi amaçlanıyor.

Tefenni Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde düzenlenen toplantıda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Nesrin Kakırman, teknolojinin hızla geliştiğini belirterek, gelişmeler ışığında mesleki ve teknik eğitiminin kalitesinin artırılacağını söyledi.

Kakırman, Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü çatısı altında eğitimi verilen 47 mesleğin 105 dalda ihtiyaç duyulan nitelikli iş gücünü yetiştirmenin amaçlandığını belirterek, "Sürdürülebilir kalkınmaya katkı sunmak amacıyla ilgili sektör temsilcileri, bakanlıklar, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları ile iş birliği protokolleri tesis ediliyor." diye konuştu.

Milli Eğitim ile Tarım ve Orman bakanlıklarının bu amaçla iş birliği kurduğunu vurgulayan Kakırman, " Türkiye'nin 2023 hedefleri doğrultusunda ihtiyaç duyduğu ve küresel rekabette etkin rol alacak, dijital çağın gerektirdiği nitelikleri havi beşeri sermayenin yetiştirilmesine destek vererek, diğer taraftan geçmişten bu yana sahip olduğumuz tarım ülkesi olma özelliğimizi gelişen teknolojiler ile güçlendirerek ve üretimimizi çeşitlendirerek yolumuza kararlılıkla devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"Gelecek tarımda, tarımın geleceği gençlerde"

Burdur Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Erol Koç da küresel iklim değişikliğinin yarattığı çevresel ve ekonomik problemlerin sürdürülebilir tarımsal üretime olumsuz etkileri olduğuna değinerek bunun yanında savaşlar nedeniyle de gıda tedarik zincirlerinin küresel ölçekte olumsuz etkilendiğini kaydetti.

Bu kapsamda çevre ve biyolojik çeşitliliğin korunmasının önem kazandığına dikkati çeken Koç, daha az kaynakla gıda talebinin karşılanması gerekliliğinin nitelikli işgücüne ve teknolojiye olan ihtiyacının her geçen gün artırdığını anlattı.

Açıklamaların ardından, Kakırman ve Koç ile beraberindekiler Tefenni Tarım Meslek Lisesinin toplam 516 dekar ekili arazisinde ve kümes hayvanları üretim alanında incelemelerde bulundu.