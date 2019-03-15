Son Dakika Haberleri: Burdur'daki Trafik Kazası

Burdur'daki Trafik Kazası

32 dakika önce

Manisa (AA) - Burdur'da geçirdiği trafik kazası sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden üniversitesi öğrencisi Manisa'da toprağa verildi.

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Manisa (AA) - Burdur'da geçirdiği trafik kazası sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden üniversitesi öğrencisi Manisa'da toprağa verildi.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü birinci sınıf öğrencisi İrem Su Akkaya'nın (19) naaşı, otopsi işlemlerinin ardından memleketi Manisa'nın Soma ilçesine getirildi.

Yüzevler Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Akkaya'nın naaşı, şehir mezarlığına defnedildi.

Cenaze namazına Akkaya'nın üniversiteden arkadaşları da katıldı.

Olay

Süleyman Kılınç idaresindeki 42 DIP 19 plakalı otomobil ile Emre Esmer'in kullandığı 03 RF 575 plakalı otomobilin dün üniversite kavşağında çarpıştığı kazada Akkaya ağır yaralanmış, Isparta'da bulunan özel hastanede tedavi altına alınan genç kız, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 08:13 Kaynak: AA

Manisa, Burdur, Güncel
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