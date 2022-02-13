Burdur'daki trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı - Son Dakika

Burdur'un Çavdır ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Şenol Zavar (60) idaresindeki 21 AAC 795 plakalı otomobil, Denizli- Antalya kara yolunun Küçükalan köyü yakınında, İsmail Kölemen yönetimindeki 07 CKD 70 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan Su Zavar (15), Özlem Keskin ve Haydar Duman yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan Şenol Zavar, hayatını kaybetti.
Kaynak: AA
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