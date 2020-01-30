Burdur'daki trafik kazasında yaralanan motosiklet sürücüsü tedavi gördüğü hastanede öldü - Son Dakika
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Burdur'daki trafik kazasında yaralanan motosiklet sürücüsü tedavi gördüğü hastanede öldü

6 saat önce

Burdur'un Karamanlı ilçesinde motosikletle traktörün çarpışması sonucu ağır yalanan motosiklet sürücüsü, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Burdur'daki trafik kazasında yaralanan motosiklet sürücüsü tedavi gördüğü hastanede öldü, System.String[]

Burdur'un Karamanlı ilçesinde motosikletle traktörün çarpışması sonucu ağır yalanan motosiklet sürücüsü, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Yeşilova Caddesi'nde meydana gelen kazada ağır yaralanan ve sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Burdur Devlet Hastanesine kaldırılan motosiklet sürücüsü Süleyman Şener (26) kurtarılamadı.

Şener'in kullandığı 15 KF 973 plakalı motosikletle aynı yönde seyreden Necip Erdoğan'ın yönetimindeki 15 LA 063 plakalı traktör 27 Ocak'ta çarpışmış, kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırılmıştı.

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Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 05:46 Kaynak: AA
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