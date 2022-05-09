Burdur'daki uçurtma şenliğinde çocuklar gönüllerince eğlendi - Son Dakika
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Burdur'daki uçurtma şenliğinde çocuklar gönüllerince eğlendi

09.05.2022 18:13
Burdur'daki uçurtma şenliğinde çocuklar gönüllerince eğlendi

Burdur'un Bucak ilçesine bağlı Kocaaliler Beldesi'nde düzenlenen uçurtma şenliğinde öğrenciler, özel çocuklar ve büyükler doyasıya eğlendi.

Burdur'un Bucak ilçesine bağlı Kocaaliler Beldesi'nde düzenlenen uçurtma şenliğinde öğrenciler, özel çocuklar ve büyükler doyasıya eğlendi.

Kocaaliler Belediyesi ve Kocaaliler İlkokulu Müdürlüğü tarafından spor sahasında organize edilen şenliğe, öğrencilerin yanı sıra özel çocuklar ve aileleri de katıldı.

Salgın nedeniyle 2 yıldır yapılmayan şenlikte, rengarenk uçurtmalar gökyüzünü süsledi.

Jandarma ekiplerinin de çocuklarla uçurtma uçurduğu, renkli görüntülere sahne olan etkinlikte 500 çocuğa uçurtma hediye edildi.

Bucak Kaymakam Vekili İsmail Demirtaş, yaptığı açıklamada, çocukların eğlencelerine ve sevinçlerine ortak olduklarını söyledi.

Normalleşme sürecinin başlamasıyla etkinliğin gerçekleştiğini dile getiren Demirtaş, "İnşallah çocuklara yönelik bu tür organizasyonlar devam eder, emeği geçenleri tebrik ederim." dedi.

Belde Belediye Başkanı Selahattin Gökçe de çocuklara eski eğlencelerini göstermek, sokak oyunları kültürünü yaşatmak istediklerini anlattı.

Çocukların ve büyüklerin şenlikte gönüllerince eğlendiğini belirten Gökçe, ilerleyen yıllarda bu etkinliği genişleterek sürdüreceklerini kaydetti.

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Kocaaliler, Burdur, Gökçe, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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