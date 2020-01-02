Burdur'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Burdur'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika

Burdur'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

6 saat önce

Burdur'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Burdur'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı, System.String[]

Burdur'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, H.İ'nin il merkezindeki iş yerinde uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisine ulaştı.

Düzenlenen operasyonda H.İ ve bu kişiden uyuşturucu madde satın aldığı belirlenen İ.D gözaltına alındı.

Yapılan aramada uyuşturucu üretiminde kullanılan aparatlar ve H.İ. tarafından sobaya atıldığı belirlenen uyuşturucu madde kalıntıları ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan H.İ. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, İ.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Emniyet Müdürlüğü, Burdur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 08:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

MİT'TEN ARNAVUTLUK'TA FETÖ OPERASYONU
Galatasaray, Celil Yüksel'i Adanaspor'a kiraladı Son Dakika: Haftanin'de teröristlerle çıkan çatışmada 2 asker şehit oldu Gaziantep'te 727 polisin katıldığı ve 24 saat sürecek uyuşturucu operasyonu başlatıldı

Son Dakika Haberleri
02:10 Irak: Bağdat Havalimanı'ndaki füzeli saldırıda yaralananlar var - Son Dakika
02:03 Şehit Piyade Er Berkay Işık'ın baba ocağında yas - Son Dakika
02:00 Şehit Piyade Er Berkay Işık'ın baba ocağında yas - Son Dakika
01:30 Bağdat Havalimanı'na füzeli saldırı iddiası - Son Dakika
01:27 İstanbul'a şehit ateşi düştü (2) - Son Dakika
00:25 Cem Uzan ev kazası geçirdi! Sağ elinde 3. derece yanık oluştu - Son Dakika
00:05 THY uçağı kalkıştan kısa bir süre sonra arızalandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.1.2020 02:21:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Burdur'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]