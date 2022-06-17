Yangından itfaiye ekiplerince kurtarılan ve kağıt toplayıcısı olduğu öğrenilen Ömer Arslanlı (58) sevk edildiği İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki 2 günlük müdahalenin adından yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA

Araştırma, İtfaiye, Burdur, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Burdur'daki yangında ağır yaralanan kişi öldü - Son Dakika

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