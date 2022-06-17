Burdur'daki yangında ağır yaralanan kişi öldü - Son Dakika
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Burdur'daki yangında ağır yaralanan kişi öldü

17.06.2022 18:30
Burdur'daki yangında ağır yaralanan kişi öldü

Burdur'daki bir binanın çatı katında çıkan yangında ağır yaralanan kişi sevk edildiği hastanede hayatını kaybetti.

Burdur'daki bir binanın çatı katında çıkan yangında ağır yaralanan kişi sevk edildiği hastanede hayatını kaybetti.

Yangından itfaiye ekiplerince kurtarılan ve kağıt toplayıcısı olduğu öğrenilen Ömer Arslanlı (58) sevk edildiği İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki 2 günlük müdahalenin adından yaşamını yitirdi.

Arslanlı'nın cenazesinin İzmir'de toprağa verildiği öğrenildi.

Konak Mahallesi Sebzeci Sokak'ta 15 Haziran'da 3 katlı bir binanın çatı katında yangın çıkmış, ağır yaralanan Arslanlı, kaldırıldığı Burdur Devlet Hastanesinden İzmir'e sevk edilmişti.

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Burdur'da çatı katı yangını: 1 yaralı Burdur'da çatı katı yangını: 1 yaralı
Kaynak: AA

Araştırma, İtfaiye, Burdur, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Burdur'daki yangında ağır yaralanan kişi öldü - Son Dakika

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