Son Dakika Haberleri: Burdur'daki Zincirleme Kazada Ölen Şehit Babası, Toprağa Verildi

Burdur'daki Zincirleme Kazada Ölen Şehit Babası, Toprağa Verildi

59 dakika önce

BURDUR'da 4 aracın karıştığı zincirleme kazada yaşamını yitiren şehit babası Hasan Avcı (71), memleketi Gölhisar ilçesine bağlı Elmalıyurt köyünde toprağa verildi.

Burdur'daki Zincirleme Kazada Ölen Şehit Babası, Toprağa Verildi, System.String[]
BURDUR'da 4 aracın karıştığı zincirleme kazada yaşamını yitiren şehit babası Hasan Avcı (71), memleketi  Gölhisar ilçesine bağlı Elmalıyurt köyünde toprağa verildi. Savcı'nın, Denizli'deki özel hastanede anjiyo olduktan sonra köyüne dönerken, kazanın meydana geldiği belirtildi.

Kaza, dün saat 21.00 sıralarında, Gölhisar- Denizli yolunun Çamköy yakınlarında meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 4 otomobil, kontrolden çıkıp, birbirine girdi. Kazada Mehmet Eroğuz (22) ve 1994'te  Tunceli'de şehit olan Jandarma Komando er Turgut Savcı'nın babası Hasan Savcı, yaşamını yitirirken, 9 kişi de yaralandı. Hasan Savcı'nın, Denizli'deki özel hastanede anjiyo olduktan sonra köyüne dönerken, kaza geçirdiği belirtildi. Mehmet Eroğuz'un da bir süre önce askerden geldiği ve işsiz olduğu öğrenildi.

Hasan Savcı'nın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından yakınlarınca alınıp, memleketi Gölhisar ilçesine bağlı Elmalıyurt köyüne getirildi. Köy mezarlığında düzenlenen cenaze törenine Vali Hasan Şıldak, Garnizon Komutanı Albay Hakan Tutucu, Gölhisar Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, Gölhisar Belediye Başkanı Ramazan Canural, İl Genel Meclisi Başkanı Muzaffer Bağcı, İl Jandarma Komutanı Albay Orhan Kılıç, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Güven ile Savcı'nın ailesi ve yakınları katıldı.

Hasan Savcı'nın cenazesi, Gölhisar Müftüsü Bahri Başar'ın kıldırdığı namazın ardından toprağa verildi. Vali Şıldak ve beraberindekiler, daha sonra Gölhisar merkez Çeşme Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verilen Mehmet Eroğuz'un ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

EŞİ VE KIZI HASTANEDE TEDAVİ EDİLİYOR

Hasan Savcı'nın aynı kazada yaralanan eşi Gülfer Savcı'nın (63) tedavisine  Isparta Şehir Hastanesi'nde, kızı Mükerrem Göktaş'ın tedavisine ise  Burdur Devlet Hastanesi'nde devam edildiği belirtildi. Vali Hasan Şıldak, yaralıların sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

- Burdur

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 06:47 Kaynak: DHA

Hasan Avcı, Gölhisar, Burdur, Güncel
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