Burdur'dan Bahar Kalkanı Harekatı'na destek - Son Dakika

Burdurlular Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının hain hava saldırısı sonucu 36 şehit askerleri anmak ve Bahar Kalkanı Harekatı'na destek olmak için sabah namazında Ulu Camii'de bir araya geldi.



Sabah namazında tarihi Ulu Camii'de buluşan Burdurlu kalabalık, okunan Fetih suresinin ardından Mehmetçik için dua etti, şehitlere Allah'tan rahmet diledi. Namazdan sonra Ulu Camii avlusunda Türk bayraklarını alan vatandaşlar, Cumhuriyet Meydanı'na kadar "şehitlere saygı" yürüyüşü gerçekleştirdi. Ulu Camii'den başlayan yürüyüş sırasında tekbir sesleriyle sokaklar inledi. Yürüyüş Cumhuriyet Meydanı'nda son buldu. Burada şehitler için saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.



Meydanda yürüyüşe katılanlara çorba ikram edilmesinin ardından etkinlik sona erdi.



Etkinliğe, Burdur Valisi Hasan Şıldak, Garnizon Albay Cenk Babürşah, Cumhuriyet Başsavcısı Özkan Gürdoğan, Adalet Komisyon Başkanı Hacı Süleyman Arslan, MAKÜ Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz, Vali Yardımcıları Mehmet Yıldız, Ali Nazım Balcıoğlu, İbrahim Özkan, İl Jandarma Komutanı Albay Orhan Kılıç, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, sivil toplum kuruluşları ile siyasi parti temsilcileri ve öğrenciler de katıldı. - BURDUR