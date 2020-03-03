Burdur'dan Bahar Kalkanı Harekatı'na destek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Burdur'dan Bahar Kalkanı Harekatı'na destek - Son Dakika

Burdur'dan Bahar Kalkanı Harekatı'na destek

6 saat önce

Burdurlular Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının hain hava saldırısı sonucu 36 şehit askerleri anmak ve Bahar Kalkanı Harekatı'na destek olmak için sabah namazında Ulu Camii'de bir araya geldi.

Burdur'dan Bahar Kalkanı Harekatı'na destek, System.String[]

Burdurlular Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının hain hava saldırısı sonucu 36 şehit askerleri anmak ve Bahar Kalkanı Harekatı'na destek olmak için sabah namazında Ulu Camii'de bir araya geldi.


Sabah namazında tarihi Ulu Camii'de buluşan Burdurlu kalabalık, okunan Fetih suresinin ardından Mehmetçik için dua etti, şehitlere Allah'tan rahmet diledi. Namazdan sonra Ulu Camii avlusunda Türk bayraklarını alan vatandaşlar, Cumhuriyet Meydanı'na kadar "şehitlere saygı" yürüyüşü gerçekleştirdi. Ulu Camii'den başlayan yürüyüş sırasında tekbir sesleriyle sokaklar inledi. Yürüyüş Cumhuriyet Meydanı'nda son buldu. Burada şehitler için saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.


Meydanda yürüyüşe katılanlara çorba ikram edilmesinin ardından etkinlik sona erdi.


Etkinliğe, Burdur Valisi Hasan Şıldak, Garnizon Albay Cenk Babürşah, Cumhuriyet Başsavcısı Özkan Gürdoğan, Adalet Komisyon Başkanı Hacı Süleyman Arslan, MAKÜ Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz, Vali Yardımcıları Mehmet Yıldız, Ali Nazım Balcıoğlu, İbrahim Özkan, İl Jandarma Komutanı Albay Orhan Kılıç, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, sivil toplum kuruluşları ile siyasi parti temsilcileri ve öğrenciler de katıldı. - BURDUR

Bahar Kalkanı Harekatı, Burdur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 11:51 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Savunma Sanayi Başkanı müjdeyi verdi! HİSAR hava savunma sistemi Bahar Kalkanı Harekatı'nda 1 hafta içinde sahada olacak MSB, Bahar Kalkanı Harekatı'nda rejim hedeflerinin vurulduğu yeni görüntüleri paylaştı Darbeci Hafter, Suriye'de büyükelçilik açıyor

Son Dakika Haberleri
17:26 Müslüm Gürses'in ismi Şükran Köyü'nde dikilen çınar ve büstüyle yaşatılacak
17:09 DÜNYA MUTFAĞINA NE KADAR HAKİMSİN?
16:04 Zeytin yaprağının faydaları nelerdir? Zeytin yaprağı neye iyi gelir?
16:04 Yumurtanın faydaları nelerdir? Yumurta
16:04 Soğan suyunun faydaları nelerdir? Soğan suyu nasıl hazırlanır ve neye iyi gelir

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2020 18:25:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Burdur'dan Bahar Kalkanı Harekatı'na destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]