Burdur'dan depremzedeler için toplanan yardım malzemeleri yola çıkarıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Burdur'dan depremzedeler için toplanan yardım malzemeleri yola çıkarıldı - Son Dakika

Burdur'dan depremzedeler için toplanan yardım malzemeleri yola çıkarıldı

6 saat önce

Burdur'da, Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için başlatılan yardım kampanyasında toplanan malzemeler bölgeye gönderildi.

Burdur'dan depremzedeler için toplanan yardım malzemeleri yola çıkarıldı, System.String[]

Burdur'da, Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için başlatılan yardım kampanyasında toplanan malzemeler bölgeye gönderildi.

Burdur Belediyesinin çağrısıyla depremin ardından başlatılan kampanyaya çok sayıda vatandaş destek oldu. Belediyenin eski hizmet binası önünde sabah saatlerinden itibaren battaniye, ısıtıcı, halı, giyecek ve yiyecek malzemeleri toplanmaya başlandı.

Yardımların yüklendiği kamyon ve minibüs, bölgeye hareket etti. Malzemeler, AFAD koordinesinde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşların talebi doğrultusunda yardım kampanyası başlattıklarını söyledi.

Temel ihtiyaç malzemelerini kısa süre içinde topladıklarına işaret eden Ercengiz, "Yardımları araçlarımıza yükledik, deprem bölgesine gönderiyoruz. Elazığ Belediye Başkanı ve yardımcılarıyla irtibat halindeyiz, AFAD merkezine de bilgi verildi. Amacımız, öncelikle yaraların sarılması." diye konuştu.

Burdur Elazığlılar Derneği Başkanı Ahmet Çağlar da depremin kendilerini çok üzdüğünü, depremzedelerin sıkıntılarını paylaşmaya çalıştıklarını dile getirdi.

Ahmet Döğer ise Burdur Çarşı Grubu ve MAKÜ Beşiktaşlılar Derneği olarak kampanyaya destek verdiklerini anlattı.

Ayşe Kurtçu, evindeki makarna, bulgur ve pirinç paketlerinden oluşan bir poşeti yardım için gönderdiğini ifade etti.

Malatya, Elazığ, Burdur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 06:38 Kaynak: AA
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