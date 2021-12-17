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Burdur'dan hırsızlık yapan 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Burdur'dan hırsızlık yapan 3 şüpheli yakalandı

17.12.2021 09:32

Burdur'daki bir şantiyeden hırsızlık yaptıkları ileri sürülen 3 şüpheli Antalya'da gözaltına alındı.

Burdur'daki bir şantiyeden hırsızlık yaptıkları ileri sürülen 3 şüpheli Antalya'da gözaltına alındı.

Korkuteli ilçesi Yukarıkaraman Mahallesi'ndeki ormanlık alanda kablo yakıldığı ihbarı üzerine bölgeye hareket eden İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), A.K, Ö.S. ve Ş.Ö'yü yakaladı.

Şüphelilerin aracında yapılan aramada, Burdur'a bağlı Gölhisar ilçesinde faaliyet gösteren bir şantiyeden çalındığı tespit edilen yaklaşık 100 bin lira değerindeki alüminyum kablo, iş makinelerine ait konsol ekran göstergeleri ve yüksek gerilim hattı dağıtım pano sistemi ele geçirildi.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Burdur'dan hırsızlık yapan 3 şüpheli yakalandı
Burdur'dan hırsızlık yapan 3 şüpheli yakalandı
Burdur'dan hırsızlık yapan 3 şüpheli yakalandı
Burdur'dan hırsızlık yapan 3 şüpheli yakalandı
Burdur'dan hırsızlık yapan 3 şüpheli yakalandı
Burdur'dan hırsızlık yapan 3 şüpheli yakalandı

Korkuteli, Hisarcık, Antalya, Burdur, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Burdur'dan hırsızlık yapan 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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