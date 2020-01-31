Burdur'dan İdlib'e 5 tır yardım malzemesi gönderildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Burdur'dan İdlib'e 5 tır yardım malzemesi gönderildi - Son Dakika

Burdur'dan İdlib'e 5 tır yardım malzemesi gönderildi

6 saat önce

Burdur İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü öncülüğünde başlatılan yardım kampanyasında merkez ve ilçelerde toplanan 5 tır yardım malzemesi, Suriye'nin İdlib kentine gönderildi.

Burdur'dan İdlib'e 5 tır yardım malzemesi gönderildi, System.String[]

Burdur İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü öncülüğünde başlatılan yardım kampanyasında merkez ve ilçelerde toplanan 5 tır yardım malzemesi, Suriye'nin İdlib kentine gönderildi.

Vali Hasan Şıldak, Açık Pazar Yeri Uzay Çatı alanındaki törende, kampanyaya İl Müftülüğü ve 15 sivil toplum kuruluşunun da destek verdiğini söyledi.

Gıda maddelerinin yanı sıra yatak, battaniye ve kuru bakliyat toplandığını belirten Şıldak, "Türkiye mazlumlara el uzatan politika izliyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın izlediği yöntem ise 'Nerede insan ve zulüm varsa oraya el uzatan bir Türkiye var.' Bu da ne kadar güçlü bir ülke olduğumuzu gösteriyor." diye konuştu.

İl Müftüsü Enver Türkmen'in okuduğu duanın ardından yardım tırları uğurlandı.

Burdur, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 07:08 Kaynak: AA
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