Burdurlu lise öğrencileri Kaş'ta dalış yaparak derin maviliği keşfetti - Son Dakika
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Burdurlu lise öğrencileri Kaş'ta dalış yaparak derin maviliği keşfetti

12.09.2022 14:42
Burdurlu lise öğrencileri Kaş'ta dalış yaparak derin maviliği keşfetti

Burdur'dan kaymakamlığın projesi kapsamında Antalya'nın su altı güzellikleriyle ünlü Kaş ilçesine getirilen 50 lise öğrencisi, tüple dalış yapmanın heyecanını yaşadı.

Burdur'dan kaymakamlığın projesi kapsamında Antalya'nın su altı güzellikleriyle ünlü Kaş ilçesine getirilen 50 lise öğrencisi, tüple dalış yapmanın heyecanını yaşadı.

Yeşilova ve Tefenni ilçelerinde eğitim gören öğrenciler için Güvercin Adası yakınlarında dalış etkinliği düzenlendi. Dalgıçlar eşliğinde tüple dalış yapan öğrenciler, Kaş'ın su altı güzelliklerini görme imkanı yakaladı.

Yeşilova Kaymakamı Erdem Yenisoy, AA muhabirine, daha önce dalış deneyimi yaşamamış öğrencilerin su altıyla tanışmaları için etkinliği düzenlediklerini söyledi.

Burdur Valisi Ali Aslantaş'ın himayesinde hayata geçirilen proje kapsamında etkinliğin gerçekleştirildiğini belirten Yenisoy, "Denize uzak kentlerde yaşayan ve su altını daha önce görmemiş çocuklar, bu proje sayesinde deneyim kazandılar. Ülkenin su altı zenginliğini görme fırsatı yakaladılar." dedi.

Yenisoy, projeye destek veren Tefenni ve Kaş belediye başkanlarına teşekkür etti.

"Su altı, balıklar, taşlar çok güzeldi"

Tefenni Kaymakam Tugay Cantürk de "Dalış deneyimi olmayan şehit ve gazi yakınlarımız başta olmak üzere başarılı öğrencilerimizi Kaş'a dalışa getirdik. Öğrencilerimize bu deneyimi yaşattığımız için mutluyuz." dedi.

Öğrencilerden Ecem Çiçek ise ilk defa dalış yaptığı belirterek, "Dalış sırasında başta panikledim ama suyun altı, balıklar, taşlar çok güzeldi. Deniz çok temiz. Dalış yaptığım için mutluyum." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Antalya, Tefenni, Burdur, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Burdurlu lise öğrencileri Kaş'ta dalış yaparak derin maviliği keşfetti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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