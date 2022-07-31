Burdur Devlet Hastanesi morgunda saat 15.00 sıralarında klimadan kaynaklı çıktığı düşünülen yangını fark eden personel, durumu Burdur Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Morgta bulunan bir cenaze, belediye cenaze aracıyla belediye morguna götürüldü. Üst katlara sıçramadan söndürülen yangın, büyük çapta maddi hasara neden oldu.

Kaynak: DHA

Burdur Devlet Hastanesi, Burdur, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › BURDUR DEVLET HASTANESİ MORGUNDA YANGIN - Son Dakika

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