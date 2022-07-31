BURDUR DEVLET HASTANESİ MORGUNDA YANGIN - Son Dakika
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BURDUR DEVLET HASTANESİ MORGUNDA YANGIN

31.07.2022 17:56

BURDUR Devlet Hastanesi morgunda çıkan yangın, kısa sürede söndürüldü.

BURDUR Devlet Hastanesi morgunda çıkan yangın, kısa sürede söndürüldü. Yangın maddi hasara neden oldu.

Burdur Devlet Hastanesi morgunda saat 15.00 sıralarında klimadan kaynaklı çıktığı düşünülen yangını fark eden personel, durumu Burdur Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Morgta bulunan bir cenaze, belediye cenaze aracıyla belediye morguna götürüldü. Üst katlara sıçramadan söndürülen yangın, büyük çapta maddi hasara neden oldu.

YORUMLAR
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Burdur'da orman yangını Burdur'da orman yangını Burdur'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor Burdur'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Kaynak: DHA

Burdur Devlet Hastanesi, Burdur, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BURDUR DEVLET HASTANESİ MORGUNDA YANGIN - Son Dakika

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