Burdur Devlet Hastanesinin yemekhanesinde çalışan bir personelde Kovid-19 çıkması - Son Dakika

Burdur Devlet Hastanesinin yemekhane biriminde çalışan bir personelin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte yayın yapan bazı internet haber sitelerinde "Hastanede Korona Yemek Krizi" başlıklı haberlere yer verildiği belirtildi.

Söz konusu haberlere ilişkin açıklama yapılmasına gerek duyulduğu belirtilen açıklamada, hastanenin yemekhane biriminde çalışan bir personelde rahatsızlık başlaması üzerine Kovid-19 enfeksiyonu açısından test yapıldığı kaydedildi.

Sonuç çıkana kadar personelin izole edildiği belirtilen açıklamada, "Personelin, test sonucunun pozitif çıkmasının ardından tedavi altına alınmış ve karantina süreci başlatılmıştır." ifadesi kullanıldı.

Bunun yanı sıra birimdeki riskli olarak değerlendirilen çalışanlara Kovid-19 testi yapılarak temaslı olarak evlerinde karantinaya alındığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Toplam 31 çalışanın görev yaptığı yemekhane biriminde, pozitif çıkan ya da yüksek riskli temaslı olarak değerlendirilen personellerin tedavi ve karantina süreçleri evlerinde devam etmektedir. Burdur Devlet Hastanesinde hem hastalar hem de çalışanlarla ilgili tüm değerlendirmeler güncel Sağlık Bakanlığı Pandemi Rehberleri doğrultusunda yapılmakta olup, gerekli tüm tedbirler ivedilikle alınmaktadır."