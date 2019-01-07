Son Dakika Haberleri: Burdur Devrilen Traktörün Altında Can Verdi

Burdur Devrilen Traktörün Altında Can Verdi

1 saat önce

Burdur merkez Kayaaltı köyünde Fikri Çolak (52) devrilen traktörün altında kalarak yaşamını yitirdi.

Burdur merkez Kayaaltı köyünde Fikri Çolak (52) devrilen traktörün altında kalarak yaşamını yitirdi.

Kayaaltı köyünde oturan evli ve 2 çocuk babası Fikri Çolak, dün saat 17.30 sıralarında Kocapınar mevkisinde 15 AE 623 plakalı traktörünü yokuş aşağı çalıştırmak istedi. Yolun buzlu olması nedeniyle kontrolden çıkan traktör yolun sağ tarafındaki şarampole devrilirken, Fikri Çolak da altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri traktörün altında kalan Fikri Çolak'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Fikri Çolak'ın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından Burdur Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Traktör devrildiği yerden iş makineleri yardımıyla çıkarıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 11:47 Kaynak: DHA

Kocapınar, Burdur, Güncel
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