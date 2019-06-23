BURDUR 'DOMUZ AVINA GİDİYORUM' DİYEN ÇOBAN ÖLÜ BULUNDU
45 dakika önce
BURDUR'da Domuz avına gidiyorum diyerek evden çıkan çoban İlyas Akdağ (33), göğsünden vurulmuş halde ölü bulundu.
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 10:48 Kaynak: DHA
BURDUR'da Domuz avına gidiyorum diyerek evden çıkan çoban İlyas Akdağ
(33), göğsünden vurulmuş halde ölü bulundu. Burdur
'un Gökçebağ
köyünde çobanlık yapan İlyas Akdağ, sabaha karşı köye bağlı İdir Çukuru mevkisinde av tüfeğiyle göğsünden vurulmuş halde bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri İlyas Akdağ'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. İlyas Akdağ'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Burdur Devlet Hastanesi
morguna konuldu.
İlyas Akdağ'ın dün akşam, yakınlarına Domuz avına gidiyorum diyerek evden ayrıldığı öğrenildi. Akdağ'ın yanında otomatik av tüfeği de bulundu. Polis
olayla ilgili soruşturma başlattı.
Hawaii'de uçak faciası: 9 kişi öldü
Otomobil ortadan ikiye bölündü, 2 kişi feci şekilde öldü!
Kızının arkadaşının ölüm haberini duyuran Berna Laçin'den duygusal paylaşım
İstanbul'a oy kullanmaya giderken otobüste kalp krizi geçirip öldü