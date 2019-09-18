Burdur eğitime hayırsever desteği

Eğitime hayırsever desteği

Burdur'da hayırseverlerin katkılarıyla yapılan Kemal Solmaz Ortaokulu Harun Bağcı Anasınıfı ile Türkiye Yardımsevenler Derneği Ortaokulu Kübra- Mustafa Özgüler Etkileşimli Yabancı Dil Sınıfı'nın açılışı törenle yapıldı.

Törene Vali Hasan Şıldak, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, Türkiye Yardımsevenler Derneği Burdur Şube Başkanı Işık Berberoğlu ile hayırseverler, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Vali Hasan Şıldak, Türkiye Yardımsevenler Derneği Burdur Şubesi'nin kentte eğitim alanında birçok örnek çalışmaya imza attığını söyledi. Vali Şıldak, Öyle ki artık kendi okullarının dışında da pek çok hizmete öncülük ettiklerini görüyoruz. Uyguladıkları model çok basit, eğitime gönül veren insanları kendi bünyelerinde toplamış olan bu derneğimiz, gönül veren diğer kişileri de bulup, organize edip ve bu faaliyetleri çok da düşük maliyetle kendi imkanlarıyla bir araya getirerek okullarımıza yansıtıyor. Okullarımızın kalitesini yükseltiyor. Eğitime yapılan katkının büyüğü küçüğü olmaz. Gönülden kopan küçük taneler büyük sellere ve daha büyük girişimlere dönüşüyor dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, eğitime yapılan yatırımın geleceğe yapılan yatırım olduğunu söyledi. Çay, En akıllıca yatırım eğitime yapılan yatırımdır. Bağışçılarımıza, Yardımsevenler Derneğimize milli eğitim camiası adına şükranlarımı arz ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız diye konuştu.

Türkiye Yardımsevenler Derneği Burdur Şube Başkanı Işık Berberoğlu da Bağışçılarımız aracılığıyla okullarımıza desteklerimiz devam ediyor. Her şey çocuklarımız için. Bize güvenen, destek veren bağışçılarımıza, kamu kurum ve kuruluşlarına da sonsuz teşekkür ediyoruz dedi.

Törende sınıfların açılmasında destek olan hayırseverlere plaketleri Vali Hasan Şıldak tarafından verildi.