BURDUR Elektrik hattı kısa devre yaptı, 3 bin balya saman yandı - Son Dakika

İbrahim Akpınar, dalgıç pompada kısa devre meydana geldiğini belirterek, "3 bin balya saman yanarak kül oldu" dedi.

İnsuyu mevkisinde, öğle saatlerinde, İbrahim Akpınar 'ın evinin yanındaki saman balyalarının altından geçen sondaj kuyusuna ait dalgıç pompanın elektrik hattında, kısa devre meydana geldi. Balyaların tutuştuğunu gören köylülerin haber vermesiyle bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Burdur Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına hemen müdahalede etti. İş makinesiyle dağıtılan saman balyalarını saran alevler, kontrol altına alınıp, söndürüldü.

BURDUR'da, yer altından geçen elektrik hattında meydana gelen kısa devre sonucu çıkan yangında, 3 bin balya saman kullanılamaz hale geldi.

Elektrik hattı kısa devre yaptı, 3 bin balya saman yandı

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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