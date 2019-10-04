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Burdur Emniyet Müdürü Bitirik göreve başladı

1 saat önce

Burdur Emniyet Müdürlüğüne atanan Ümit Bitirik, göreve başladı.

Burdur Emniyet Müdürü Bitirik göreve başladı, System.String[]

Burdur Emniyet Müdürlüğüne atanan Ümit Bitirik, göreve başladı.

Görevine başlamak için kente gelen Bitirik'i İl Emniyet Müdürlüğü önünde Emniyet Genel Müdürlüğü emrine atanan Arif Çankal karşıladı.

Çankal, daha sonra düzenlenen devir teslim töreniyle görevi Bitirik'e teslim etti.

Bitirik, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık 25 aydır görev yaptığı Kars Emniyet Müdürlüğü görevinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun onaylarıyla Burdur'a atandığını söyledi.

Bayrağı devralmaktan onur ve şeref duyduğunu belirten Bitirik, "İnşallah bundan Burdur, Burdurlu ve Türk milleti istifade edecektir. Biz de elimizden gelen her şeyi yapacağız ve bayrağı daha ileri nasıl taşıyacağız onun mücadelesini vereceğiz." dedi.

Çankal ise emniyet teşkilatının 81 ilde vatandaşın huzur ve güvenliği için çalışmalarını yürüttüğünü dile getirdi.

Görevlerin bir bayrak yarışı, nöbet devir teslimi olduğunu ifade eden Çankal, "Ben bayrağı burada bugüne kadar çalıştığı yerlerde başarı ve katkılarıyla teşkilata büyük emekler harcamış bir kardeşime devretmenin onur ve gururunu yaşıyorum. Allah muvaffak etsin, Allah ayağını taşa değdirmesin. Burdur için inşallah hayırlısı olacaktır." diye konuştu.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Burdur, Kars, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 03:58 Kaynak: AA
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