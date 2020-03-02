Burdur eşini arayıp intihar edeceğini söyledi, polisi alarma geçirdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Burdur eşini arayıp intihar edeceğini söyledi, polisi alarma geçirdi - Son Dakika

Burdur eşini arayıp intihar edeceğini söyledi, polisi alarma geçirdi

6 saat önce

Eşini arayıp intihar edeceğini söyledi, polisi alarma geçirdiBURDUR'da eşini arayıp, intihar edeceğini söyleyen N.Ö. (29) için polis harekete geçti.

Eşini arayıp intihar edeceğini söyledi, polisi alarma geçirdi

BURDUR'da eşini arayıp, intihar edeceğini söyleyen N.Ö. (29) için polis harekete geçti. Eşiyle cep telefonuyla görüntülü görüşme yaptırarak yeri belirlenen N.Ö., bölgeye sevk edilen ekipler tarafından kelepçelenerek gözaltına alındı. Aşırı alkollü olduğu belirlenen N.Ö., hastaneye kaldırıldı.

Burdur Devlet Hastanesi acil servisinde bulunan hastane polisinin yanına dün saat 20.00 sıralarında giden bir kadın, eşi N.Ö.'nün kendisini aradığını ve intihar edeceğini söylediğini bildirdi. Kadının, N.Ö. ile sürekli diyalogda kalmasını sağlayan hastane polisi, durumu haber merkezine bildirdi.

Eşiyle görüntülü konuşma yaptırılan N.Ö.'nün Necatibey Mahallesi'ndeki ormanlık alana yakın dere yatağında olduğu belirlendi. Bunun üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. N.Ö. elindeki jiletle polisleri kendisinden uzaklaştırmak istedi. Polisler, bir anlık dalgınlığından yararlandığı N.Ö.'ye müdahale ederek, elindeki jileti aldı. Polise direnen N.Ö., kelepçelenerek gözaltına alındı.

Aşırı alkollü olduğu tespit edilen N.Ö., muayene için Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Burdur eşini arayıp intihar edeceğini söyledi, polisi alarma geçirdi

Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 04:13 Kaynak: DHA
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