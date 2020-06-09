BURDUR Eşini döverek öldürmekten yargılanan astsubay: Öldürme kastım yoktu - Son Dakika

BURDUR Eşini döverek öldürmekten yargılanan astsubay: Öldürme kastım yoktu

Eşini döverek öldürmekten yargılanan astsubay: Öldürme kastım yoktuBurdur'da geçen yıl aralık ayında eşi Güllü Efe'yi (38) döverek ölümüne sebep olduğu iddiasıyla tutuklanan astsubay Mehmet Efe'nin (43) yargılanmasına başlandı.

Eşini döverek öldürmekten yargılanan astsubay: Öldürme kastım yoktu

Burdur'da geçen yıl aralık ayında eşi Güllü Efe'yi (38) döverek ölümüne sebep olduğu iddiasıyla tutuklanan astsubay Mehmet Efe'nin (43) yargılanmasına başlandı. Duruşmada ifade veren Mehmet Efe, eşinin WhatsApp'tan bir erkekle mesajlaştığını ve bunun üzerine tartıştıklarını söyledi. Eşinin telefonunu alıp bakmak istediğini, bu sırada eşini ittiğini belirten Mehmet Efe, "Eşim arkasında bulunan kanepeyle bitişik dolaba kafasını çarptı. Eşim 'Başım ağrıyor' diye kanepeye uzandıktan sonra bayıldı. Kolonya ve su ile ayıltmaya çalıştım. Bir ara kendine geldi, sonra tekrar kendinden geçti. Ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürdüler. Eşimi öldürme kastım yoktu. Yaralama kastım bile yoktu. Amacım sadece telefonu vermemekti. Beraatımı talep ediyorum" dedi.

Burdur Armağan İlci Mahallesi'nde 5 Aralık 2019 günü yaşanan olayda, 2 çocuk annesi Güllü Efe ile astsubay eşi Mehmet Efe arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Mehmet Efe, eşini çocuklarının gözü önünde dövdü. Fenalaşan Güllü Efe, çağrılan ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Efe, burada yapılan müdahalenin ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan Güllü Efe, 9 Aralık akşamı yaşamını yitirdi. Yakınları, Güllü Efe'nin eşi tarafından dövüldüğünü, başının sert biçimde duvara vurulması nedeniyle beyin kanaması geçirip, öldüğünü iddia etti. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, polis, astsubay eş Mehmet Efe'yi gözaltına aldı. Burdur'a götürülerek sorgulanan Mehmet Efe, sevk edildiği adliyede nöbetçi mahkemece 'eşe karşı nitelikli basit yaralama' suçundan tutuklandı. Mahkemenin Efe'nin 15 bin lira kefalet karşılığında salıverilerek, tutuksuz yargılanmasına karar verdiği, Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı'nın da itiraz ettiği ortaya çıktı. Başsavcılığın itirazını değerlendiren Burdur Sulh Ceza Mahkemesi, Mehmet Efe'nin kefaletle serbest bırakılması yönündeki kararı iptal ederek, tutukluluk halinin devamına hükmetti. Öte yandan Mehmet Efe'nin, geçen yıl TSK Yüksek Disiplin Kanunu'nun 20'nci maddesi (b) bendindeki 'ahlaki zayıflık' maddesi gereğince meslekten ihraç edildiği, Isparta İdare Mahkemesi'ne açtığı dava ile göreve döndüğü belirlenmişti.

'KANEPEYLE BİTİŞİK DOLABA KAFASINI ÇARPTI'

Olayla ilgili duruşma Burdur Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başladı. İlk duruşmaya Güllü Efe'nin babası İbrahim Efe, annesi Habibe Efe ile tarafların avukatları katıldı. Burdur E Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan sanık Mehmet Efe ise duruşmaya SEGBİS aracılığıyla katıldı. Hakkında 'neticesi sebebiyle ağırlaştırılmış yaralama' suçundan 16 yıla kadar cezalandırılması istemiyle dava açılan tutuklu sanık Mehmet Efe, savunmasında eşinin A.K. isimli bir erkekle WhatsApp yazışmalarını yakaladığı için tartıştıklarını söyledi. Efe, "Mutfakta yemek yapan eşimin elinde telefon vardı, beni görünce tedirgin oldu. Ben de elindeki telefonu aldım WhatsApp mesajları görünüyordu. Mesajları okuduğumda A.K. isimli kişiyle yazışmalarını gördüm. Bunun üzerine tartıştık. 'Boyumuz kadar iki çocuğumuz var, neden böyle yapıyorsun' dedim. Böyle bir şey olmadığını söyledi. Eşim elimden telefonu almak istedi ben de telefonu vermemek için kendisini ittim. Eşim arkasında bulunan kanepeyle bitişik dolaba kafasını çarptı. Eşim 'Başım ağrıyor' diye kanepeye uzandıktan sonra bayıldı. Kolonya ve su ile ayıltmaya çalıştım. Bir ara kendine geldi, sonra tekrar kendinden geçti. Ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürdüler. Beyin kanaması geçirmiş olabileceğini söylediler. Daha sonra Antalya'daki hastaneye sevk edildi. Keşke bu tartışma olmasaydı. Hem eşimden hem çocuklarımdan hem de işimden oldum. 7 aydır cezaevindeyim kötü psikolojiyi üzerimden atamıyorum. Eşimi öldürme kastım yoktu. Yaralama kastım bile yoktu. Amacım sadece telefonu vermemekti. Beraatımı talep ediyorum" dedi.

'YAZIŞMALARI OĞLUM DA GÖRDÜ'

Mahkeme heyetinin sanığa telefondaki yazışmaların tespit edilemediğini hatırlatması üzerine sanık Mehmet Efe, "Telefondaki yazışmaları oğlum İsa da gördü" karşılığını verdi.

Güllü Efe'nin babası İbrahim Efe, sanığın ağabeyinin oğlu olduğunu, annesinin ısrarıyla evlenmelerine izin verdiğini anlattı. İbrahim Efe, "Evlendikten bir yıl sonra damadım annesinin sözünü dinlemeye başladı, kızımla sürekli tartışıyorlardı. Sonra öğrendiğim kadarıyla damadımda içki, kumar, esrar, başka kadınlarla ilişki gibi kötü huylar varmış. İki çocukları olmasına rağmen kızım 'Ben bundan boşanacağım' dedi. 'Kızım iki çocuğun var' diyerek vazgeçirdim. Daha önce de kızımı darbetti ve 9 gün evden uzaklaştırma cezası aldı. Askeriyedeki disiplin dosyasının da incelenmesini talep ediyorum. Ben kızımı damadımın kasten öldürdüğünü düşünüyorum. En ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyorum" diye konuştu.

Güllü Efe'nin annesi Habibe Efe, "Kızım 20 sene sanıktan çekti. Sadece çocukları için dayandı. Damadımdan şikayetçiyim" dedi.

Ağabey Necmettin Efe, "Rahmetli ablam bu adamdan sürekli şiddet görüyordu. Daha önce Afyon'da evden uzaklaştırma kararı da vardı. Telefonu da sürekli sanıkta durmaktaydı. Şikayetçiyim" diye konuştu.

Mahkeme heyeti sanık Mehmet Efe'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

'KASTEN ÖLDÜRÜLDÜĞÜNÜ DÜŞÜNÜYORUZ'

Duruşma çıkışında Demirören Haber Ajansı'na (DHA) konuşan İbrahim Efe'nin avukatı Serdar Dündar, "Sanık mahkemede maktulün kendisini WhatsApp üzerinden akrabası ile aldattığını iddia etmişse de maktulün telefonunda yapılan incelemelerde aldatmaya ilişkin herhangi bir kayıt çıkmadı. Biz müvekkilin kasten öldürüldüğünü düşünüyoruz. Adli tıp kurumu tarafından maktulün vücudunda çok sayıda darp izi olduğu tespit edildi. Tutukluluk halinin devamına karar verildi. İnşallah adalet yerini bulacak" dedi.

'BİRAZ SABRET DEDİM AMA SONU ÖLÜME GİTTİ'

Baba İbrahim Efe, "Kızım boşanacaktı ben engelledim. Başka kadınlarla ilişki kuracağım diye pislik yapınca kızım dayanamadı. Boşanmak istedi ben engel oldum biraz da. Kızım iki çocuğun var. Biraz sabret dedim ama sonu ölüme gitti. İki çocuğu için canını verdi. Küçük oğlu annesinin mezarına gidiyor. Anne beni de al yanına diye ağlıyor" diye konuştu.

'KIZIMI GÖZ GÖRE GÖRE ÖLDÜRDÜ'

Anne Habibe Efe, "Kızımı göz göre göre öldürdü. İki çocuğunun yanında öldürdü. Utanmaz, sahtekar 'işimden oldum' diye ağlıyor. 20 sene çekti çocuğum 20 sene sonra öldürdü. Bir şey oldu mu hemen boğazını sıkıp duvara yapıştırırdı. Afyon'da kaç sefer polislik oldular" dedi.

BURDUR Eşini döverek öldürmekten yargılanan astsubay: Öldürme kastım yoktu

EFE, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.06.2020 01:02 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BURDUR Eşini döverek öldürmekten yargılanan astsubay: Öldürme kastım yoktu - Son Dakika

Son Dakika

Ünlü şarkıcı Levent Yüksel, hayranıyla evlendi Oyuncu çift Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu nişanlandı 40 yaşındaki yıldız isim, lavanta tarlasında yarı çıplak masaj yaptırdı Acun Ilıcalı'dan Nisa ve Cemal Can yorumu: Giderseniz gidin dedim ama onlar kaldı Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz ile çektirdiği fotoğrafa yorum yapan fenomen Alp Kılınç'ı engelledi Son Dakika: Usta tiyatrocu Ayşegül Atik hayatını kaybetti Ünlü sunucu Chris Cuomo, eşinin canlı yayınında çıplak yakalandı Oyuncu Ayşegül Atik'in ölümü sanat dünyasını yasa boğdu Kim Kardashian'ı eleştiren Fenomen Murat Övüç, Ermenilerle ilgili sözlerinden dolayı ifade verdi Kırmızı bikinisiyle poz veren Derya Uluğ, zayıflığından dolayı eleştiri yağmuruna tutuldu Şener Şen ve Neşet Ertaş'ın yıllar önce çekilen ilk karşılaşma videosu Twitter'da gündem oldu Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, mini eteğiyle dans ettiği anları paylaştı Diva'yı hiç böyle görmediniz! İşte leopar desenli mayosuyla verdiği poz Özge Gürel ve Can Yaman'ın yeni dizisi Bay Yanlış'ın ilk fragmanı yayınlandı Songül Karlı, normalleşme başlar başlamaz tatile koştu
Son Dakika: Nikah salonları 15 Haziran'dan, düğün salonları ise 1 Temmuz'dan itibaren hizmet vermeye başlayacak Son Dakika: Nikah salonları 15 Haziran'dan, düğün salonları ise 1 Temmuz'dan itibaren hizmet vermeye başlayacak         
19:29
Son Dakika: 65 yaş üstü vatandaşlar her gün 10.00-20.00 saatleri arasında dışarı çıkabilecek Son Dakika: 65 yaş üstü vatandaşlar her gün 10.00-20.00 saatleri arasında dışarı çıkabilecek         
19:28
Son Dakika: Lokanta, cafe, kıraaathane gibi işletmelerin kapanış saati 24.00'e uzatıldı Son Dakika: Lokanta, cafe, kıraaathane gibi işletmelerin kapanış saati 24.00'e uzatıldı         
19:25
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, normalleşmede kaldırılan kısıtlama kararlarını açıkladı Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, normalleşmede kaldırılan kısıtlama kararlarını açıkladı         
19:16
Brescia ile sorun yaşayan Mario Balotelli, tesislere alınmadı Brescia ile sorun yaşayan Mario Balotelli, tesislere alınmadı         
19:03
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Tekrardan salgında yükselme olursa hafta sonu sokağa çıkma yasağı olur Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Tekrardan salgında yükselme olursa hafta sonu sokağa çıkma yasağı olur         
19:02
Eski avukatın ölümü, kuryenin kokuyu fark etmesiyle ortaya çıktı Eski avukatın ölümü, kuryenin kokuyu fark etmesiyle ortaya çıktı         
18:47
Burundi Cumhurbaşkanı geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti Burundi Cumhurbaşkanı geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti         
18:47
Turizm harcamalarında taksit sayısı 12 aydan 18 aya çıkarıldı Turizm harcamalarında taksit sayısı 12 aydan 18 aya çıkarıldı         
18:45
Bakan Koca, Kabine Toplantısı devam ederken tweet attı: Ne diyeceğim, dışarıdan alacağım duyumlara bağlı Bakan Koca, Kabine Toplantısı devam ederken tweet attı: Ne diyeceğim, dışarıdan alacağım duyumlara bağlı         
18:35
D vitamini eksikliği olanlar koronavirüsten daha fazla etkileniyor D vitamini eksikliği olanlar koronavirüsten daha fazla etkileniyor         
18:22
Şehit Erman Özcan operasyonunda gözaltına alınan zanlılardan birinde korona çıktı Şehit Erman Özcan operasyonunda gözaltına alınan zanlılardan birinde korona çıktı         
18:19
Eski F.Bahçeli'nin satın almak istediği kulüp, mahkeme kararıyla küme düşmekten kurtuldu Eski F.Bahçeli'nin satın almak istediği kulüp, mahkeme kararıyla küme düşmekten kurtuldu         
18:19
Siber saldırı nedeniyle üretimi durduran Honda Türkiye, yeniden faaliyetlerine başladı Siber saldırı nedeniyle üretimi durduran Honda Türkiye, yeniden faaliyetlerine başladı         
18:07
e-Devlet'te uygulamaya giren e-Devlet'te uygulamaya giren "Araçlarım" hizmetiyle tüm işlemler tek sayfadan yapılabilecek         
17:57
Polis memuru otomobilinde başından vurulmuş halde ölü bulundu Polis memuru otomobilinde başından vurulmuş halde ölü bulundu         
17:51
Dünya Sağlık Örgütü, tüm ülkeleri uyardı: Koronavirüs salgını çok daha kötü bir hale geldi Dünya Sağlık Örgütü, tüm ülkeleri uyardı: Koronavirüs salgını çok daha kötü bir hale geldi         
17:31
Galatasaray, karton taraftarları tribünlere yerleştirmeye başladı Galatasaray, karton taraftarları tribünlere yerleştirmeye başladı         
17:30
Adıyaman'da bir kişi, evinde 9 kurşunla öldürüldü Adıyaman'da bir kişi, evinde 9 kurşunla öldürüldü         
17:26
Portekizli yıldız Ricardo Quaresma, Beşiktaş'a dönmek istiyor Portekizli yıldız Ricardo Quaresma, Beşiktaş'a dönmek istiyor         
17:15
Kredi faizlerinin düşmesiyle ilginin arttığı konut sektöründe talebin satışa dönme oranı düşük kaldı Kredi faizlerinin düşmesiyle ilginin arttığı konut sektöründe talebin satışa dönme oranı düşük kaldı         
17:13
Pakistan'da sıra dışı bahis çetesi operasyonunda bir eşek gözaltına alındı Pakistan'da sıra dışı bahis çetesi operasyonunda bir eşek gözaltına alındı         
17:13
Apartman sakinlerinin beslediği anne kedi ve yavrularını sokak köpekleri telef etti Apartman sakinlerinin beslediği anne kedi ve yavrularını sokak köpekleri telef etti         
17:08
AK Parti, Meclis'te AK Parti, Meclis'te "Ayasofya ibadete açılsın" önergesine ret oyu verip Temmuz ayını işaret etti         
17:05
Altının kilogramı 373 bin 800 liraya yükseldi Altının kilogramı 373 bin 800 liraya yükseldi         
17:05
Brezilya'da Devlet Başkanı'ndan skandal korona talimatı! Ölü sayısını bilerek düşürdüler Brezilya'da Devlet Başkanı'ndan skandal korona talimatı! Ölü sayısını bilerek düşürdüler         
16:58
2011 yılında Mısır'daki Arap Baharı sırasında cinsel istismara uğrayan Amerikalı muhabir yaşadıklarını anlattı 2011 yılında Mısır'daki Arap Baharı sırasında cinsel istismara uğrayan Amerikalı muhabir yaşadıklarını anlattı         
16:58
9 yıl boyunca cinsel istismara uğradığı için intihar eden Emre'nin duruşmasında annesi baygınlık geçirdi 9 yıl boyunca cinsel istismara uğradığı için intihar eden Emre'nin duruşmasında annesi baygınlık geçirdi         
16:55
Çeyiz hesabında düzenli ödemeyi aksatma hakkı 3'ten 6'ya çıkarıldı Çeyiz hesabında düzenli ödemeyi aksatma hakkı 3'ten 6'ya çıkarıldı         
16:55
Kadınların gizlice fotoğrafını çekip, paylaşan şüpheli adli kontrolle serbest bırakıld Kadınların gizlice fotoğrafını çekip, paylaşan şüpheli adli kontrolle serbest bırakıld         
16:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2020 19:49:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: BURDUR Eşini döverek öldürmekten yargılanan astsubay: Öldürme kastım yoktu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]