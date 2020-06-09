BURDUR Eşini döverek öldürmekten yargılanan astsubay: Öldürme kastım yoktu - Son Dakika

Eşini döverek öldürmekten yargılanan astsubay: Öldürme kastım yoktu

Burdur'da geçen yıl aralık ayında eşi Güllü Efe'yi (38) döverek ölümüne sebep olduğu iddiasıyla tutuklanan astsubay Mehmet Efe'nin (43) yargılanmasına başlandı. Duruşmada ifade veren Mehmet Efe, eşinin WhatsApp'tan bir erkekle mesajlaştığını ve bunun üzerine tartıştıklarını söyledi. Eşinin telefonunu alıp bakmak istediğini, bu sırada eşini ittiğini belirten Mehmet Efe, "Eşim arkasında bulunan kanepeyle bitişik dolaba kafasını çarptı. Eşim 'Başım ağrıyor' diye kanepeye uzandıktan sonra bayıldı. Kolonya ve su ile ayıltmaya çalıştım. Bir ara kendine geldi, sonra tekrar kendinden geçti. Ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürdüler. Eşimi öldürme kastım yoktu. Yaralama kastım bile yoktu. Amacım sadece telefonu vermemekti. Beraatımı talep ediyorum" dedi.

Burdur Armağan İlci Mahallesi'nde 5 Aralık 2019 günü yaşanan olayda, 2 çocuk annesi Güllü Efe ile astsubay eşi Mehmet Efe arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Mehmet Efe, eşini çocuklarının gözü önünde dövdü. Fenalaşan Güllü Efe, çağrılan ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Efe, burada yapılan müdahalenin ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan Güllü Efe, 9 Aralık akşamı yaşamını yitirdi. Yakınları, Güllü Efe'nin eşi tarafından dövüldüğünü, başının sert biçimde duvara vurulması nedeniyle beyin kanaması geçirip, öldüğünü iddia etti. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, polis, astsubay eş Mehmet Efe'yi gözaltına aldı. Burdur'a götürülerek sorgulanan Mehmet Efe, sevk edildiği adliyede nöbetçi mahkemece 'eşe karşı nitelikli basit yaralama' suçundan tutuklandı. Mahkemenin Efe'nin 15 bin lira kefalet karşılığında salıverilerek, tutuksuz yargılanmasına karar verdiği, Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı'nın da itiraz ettiği ortaya çıktı. Başsavcılığın itirazını değerlendiren Burdur Sulh Ceza Mahkemesi, Mehmet Efe'nin kefaletle serbest bırakılması yönündeki kararı iptal ederek, tutukluluk halinin devamına hükmetti. Öte yandan Mehmet Efe'nin, geçen yıl TSK Yüksek Disiplin Kanunu'nun 20'nci maddesi (b) bendindeki 'ahlaki zayıflık' maddesi gereğince meslekten ihraç edildiği, Isparta İdare Mahkemesi'ne açtığı dava ile göreve döndüğü belirlenmişti.

'KANEPEYLE BİTİŞİK DOLABA KAFASINI ÇARPTI'

Olayla ilgili duruşma Burdur Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başladı. İlk duruşmaya Güllü Efe'nin babası İbrahim Efe, annesi Habibe Efe ile tarafların avukatları katıldı. Burdur E Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan sanık Mehmet Efe ise duruşmaya SEGBİS aracılığıyla katıldı. Hakkında 'neticesi sebebiyle ağırlaştırılmış yaralama' suçundan 16 yıla kadar cezalandırılması istemiyle dava açılan tutuklu sanık Mehmet Efe, savunmasında eşinin A.K. isimli bir erkekle WhatsApp yazışmalarını yakaladığı için tartıştıklarını söyledi. Efe, "Mutfakta yemek yapan eşimin elinde telefon vardı, beni görünce tedirgin oldu. Ben de elindeki telefonu aldım WhatsApp mesajları görünüyordu. Mesajları okuduğumda A.K. isimli kişiyle yazışmalarını gördüm. Bunun üzerine tartıştık. 'Boyumuz kadar iki çocuğumuz var, neden böyle yapıyorsun' dedim. Böyle bir şey olmadığını söyledi. Eşim elimden telefonu almak istedi ben de telefonu vermemek için kendisini ittim. Eşim arkasında bulunan kanepeyle bitişik dolaba kafasını çarptı. Eşim 'Başım ağrıyor' diye kanepeye uzandıktan sonra bayıldı. Kolonya ve su ile ayıltmaya çalıştım. Bir ara kendine geldi, sonra tekrar kendinden geçti. Ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürdüler. Beyin kanaması geçirmiş olabileceğini söylediler. Daha sonra Antalya'daki hastaneye sevk edildi. Keşke bu tartışma olmasaydı. Hem eşimden hem çocuklarımdan hem de işimden oldum. 7 aydır cezaevindeyim kötü psikolojiyi üzerimden atamıyorum. Eşimi öldürme kastım yoktu. Yaralama kastım bile yoktu. Amacım sadece telefonu vermemekti. Beraatımı talep ediyorum" dedi.

'YAZIŞMALARI OĞLUM DA GÖRDÜ'

Mahkeme heyetinin sanığa telefondaki yazışmaların tespit edilemediğini hatırlatması üzerine sanık Mehmet Efe, "Telefondaki yazışmaları oğlum İsa da gördü" karşılığını verdi.

Güllü Efe'nin babası İbrahim Efe, sanığın ağabeyinin oğlu olduğunu, annesinin ısrarıyla evlenmelerine izin verdiğini anlattı. İbrahim Efe, "Evlendikten bir yıl sonra damadım annesinin sözünü dinlemeye başladı, kızımla sürekli tartışıyorlardı. Sonra öğrendiğim kadarıyla damadımda içki, kumar, esrar, başka kadınlarla ilişki gibi kötü huylar varmış. İki çocukları olmasına rağmen kızım 'Ben bundan boşanacağım' dedi. 'Kızım iki çocuğun var' diyerek vazgeçirdim. Daha önce de kızımı darbetti ve 9 gün evden uzaklaştırma cezası aldı. Askeriyedeki disiplin dosyasının da incelenmesini talep ediyorum. Ben kızımı damadımın kasten öldürdüğünü düşünüyorum. En ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyorum" diye konuştu.

Güllü Efe'nin annesi Habibe Efe, "Kızım 20 sene sanıktan çekti. Sadece çocukları için dayandı. Damadımdan şikayetçiyim" dedi.

Ağabey Necmettin Efe, "Rahmetli ablam bu adamdan sürekli şiddet görüyordu. Daha önce Afyon'da evden uzaklaştırma kararı da vardı. Telefonu da sürekli sanıkta durmaktaydı. Şikayetçiyim" diye konuştu.

Mahkeme heyeti sanık Mehmet Efe'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

'KASTEN ÖLDÜRÜLDÜĞÜNÜ DÜŞÜNÜYORUZ'

Duruşma çıkışında Demirören Haber Ajansı'na (DHA) konuşan İbrahim Efe'nin avukatı Serdar Dündar, "Sanık mahkemede maktulün kendisini WhatsApp üzerinden akrabası ile aldattığını iddia etmişse de maktulün telefonunda yapılan incelemelerde aldatmaya ilişkin herhangi bir kayıt çıkmadı. Biz müvekkilin kasten öldürüldüğünü düşünüyoruz. Adli tıp kurumu tarafından maktulün vücudunda çok sayıda darp izi olduğu tespit edildi. Tutukluluk halinin devamına karar verildi. İnşallah adalet yerini bulacak" dedi.

'BİRAZ SABRET DEDİM AMA SONU ÖLÜME GİTTİ'

Baba İbrahim Efe, "Kızım boşanacaktı ben engelledim. Başka kadınlarla ilişki kuracağım diye pislik yapınca kızım dayanamadı. Boşanmak istedi ben engel oldum biraz da. Kızım iki çocuğun var. Biraz sabret dedim ama sonu ölüme gitti. İki çocuğu için canını verdi. Küçük oğlu annesinin mezarına gidiyor. Anne beni de al yanına diye ağlıyor" diye konuştu.

'KIZIMI GÖZ GÖRE GÖRE ÖLDÜRDÜ'

Anne Habibe Efe, "Kızımı göz göre göre öldürdü. İki çocuğunun yanında öldürdü. Utanmaz, sahtekar 'işimden oldum' diye ağlıyor. 20 sene çekti çocuğum 20 sene sonra öldürdü. Bir şey oldu mu hemen boğazını sıkıp duvara yapıştırırdı. Afyon'da kaç sefer polislik oldular" dedi.