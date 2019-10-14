Son Dakika Haberleri: Burdur-eşini rahatsız eden kişiyle tartışıp üniversite yerleşkesinde tüfekle ateş açtı
Son Dakika Güncel Burdur-eşini rahatsız eden kişiyle tartışıp üniversite yerleşkesinde tüfekle ateş açtı

Burdur-eşini rahatsız eden kişiyle tartışıp üniversite yerleşkesinde tüfekle ateş açtı

1 saat önce

Eşini rahatsız eden kişiyle tartışıp üniversite yerleşkesinde tüfekle ateş açtıBurdur'da üniversite yerleşkesinde, eşini rahatsız ettiği ve cep telefonuna mesaj gönderdiğini iddia ettiği kişiyle tartışan H.A., pompalı tüfekle havaya ateş açtı.

Eşini rahatsız eden kişiyle tartışıp üniversite yerleşkesinde tüfekle ateş açtı

Burdur'da üniversite yerleşkesinde, eşini rahatsız ettiği ve cep telefonuna mesaj gönderdiğini iddia ettiği kişiyle tartışan H.A., pompalı tüfekle havaya ateş açtı. Üniversitenin güvenlik görevlisince etkisiz hale getirilen şüpheli, gözaltına alındı.

Olay, saat 10.30 sıralarında Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) yerleşkesi içerisindeki Sağlık Kültür Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Daire Başkanlığı'na bağlı sosyal tesislerin bulunduğu Avşar Han'ın yanında meydana geldi. H.A., eşi A.A.'nın daha önce çalışıp ayrıldığı sosyal tesise gedi. Burada, iddiaya göre eşi A.A.'yı rahatsız ettiği ve cep telefonuna mesaj gönderdiği gerekçesiyle işçi A.G. ile görüşmek istedi. H.A., bina dışında karşılaştığı A.G. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle A.G.'nin kendisine hakaret ettiğini öne süren H.A., yanında getirdiği pompalı tüfekle korkutma amaçlı havaya iki el ateş etti. Silah sesleri üzerine dışarı çıkan kadın güvenlik görevlisi H.A.'yı etkisiz hale getirerek polisi aradı. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor.

Burdur-eşini rahatsız eden kişiyle tartışıp üniversite yerleşkesinde tüfekle ateş açtı

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Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 04:25 Kaynak: DHA
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